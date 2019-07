Si tu pareja tiene estos comportamientos es porque definitivamente ya no te ama

En algunas relaciones el amor se acaba y lo mejor es que cada uno siga por su lado. Existen algunas personas sumamente enamoradas que no detectan algunas señales que demuestran que la relación terminó, que la pareja ya no quiere estar a tu lado.

Te presentamos las señales que indican que ya no te ama y que él busca a otra para ser feliz:

Pelea por todo

Cuando ya no siente nada por ti todo lo incomoda y pierde fácilmente la paciencia. Por esta razón las peleas y enfrentamientos son de todos los días y cada vez más agresivas. Si es así lo mejor alejarte y dejarlo ir.

Dedica tiempo a todo menos a ti

Si de pronto cambió su horario de trabajo, sale con sus amigos, tiene nuevas amistades y no te lo comenta es porque ya no le interesas. Lo más probable es que ese hombre esté buscando una nueva pareja y ya no te desea.

No le importa el futuro juntos

Los hombres que no están enamorados pocas veces hablan de los planes a futuro y menos que estés a su lado. Esto es la más clara demostración que ya no te ama y que seguramente estás de paso en su vida.

La intimidad es poca y forzada

Si no quiere estar contigo en la cama ya deja de engañarte. La intimidad es una base fundamental en cualquier relación estable y si él no quiere estar contigo es una clara señal que todo se acabó. El sexo une a las parejas, pero la falta de esto puede causar más problemas porque lo más probable es que tenga a otra mujer.

Te recomendamos en video: