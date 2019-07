5 sorpresivas señales que indican que estás dentro de un matrimonio tóxico

Las relaciones cambian constantemente. A veces es para mejor y para peor. Es muy posible que un matrimonio perfectamente sano se vuelva tóxico a medida que pasa el tiempo.

"Un matrimonio saludable puede volverse insalubre por varias razones", dice la psicóloga y terapeuta de relaciones, Diane Strachouski. Pero la razón principal por la que las relaciones se vuelven poco sanas es la respuesta que ambos tienen a los factores de estrés internos y externos.

Estas son las cinco principales señales de que tu matrimonio necesita ayuda:

1. Tu pareja hace bromas sobre ti a otras personas

Si tu pareja ha comenzado a hacer bromas groseras a tus expensas, es posible que tu matrimonio se esté volviendo tóxico. "El abuso físico no es el único tipo de abuso", dice la abogada de divorcios, Melissa Fecak, "especialmente frente a otras personas, eso puede ser un signo de abuso emocional". La buena noticia es que puede darle la vuelta antes de que empeore.

Cuando tu pareja hace una "broma" sobre ti que es un poco hiriente, es fácil simplemente reírse para evitar cualquier drama. Ten el valor suficiente para decirle a tu pareja cómo te sientes con esas bromas

2. Tu pareja esta controlando las finanzas

El dinero puede causar serios problemas entre una pareja, ya sea que estés casada por un año o 10 años. Las peleas por el dinero pueden volverse poco saludables si sus hábitos de gasto y ahorro son diferentes. Pero según Fecak, eso no es lo único que hay que tener en cuenta. "El control excesivo de las finanzas compartidas, poner a su cónyuge en un presupuesto muy restrictivo o no permitir que tengan acceso a dinero puede ser visto como un abuso financiero", dice ella.

3. Estás pasando menos tiempo significativo juntos

Es completamente normal pasar menos tiempo juntos cuando se trata de hacer malabares con el trabajo, los pasatiempos y otras responsabilidades. Pero las parejas en matrimonios saludables hacen siempre un espacio para compartir, una salida al cine, a cenar o algo especial los dos. Si una pareja siente que no está recibiendo suficiente atención de la otra, Fecak dice que esto puede hacer que se sientan descuidados, solos e indignos de los afectos de su pareja.

4. No hay ninguna discusión

Para ser justos, no hay nada de malo en no pelear. De hecho, es genial si no hay nada de qué pelear. Pero si estás conteniendo deliberadamente tus sentimientos por miedo a mover el bote, es cuando se convierte en un problema. "Cada persona necesita aprender a responsabilizarse de sus propios sentimientos, y debe estar abierta al aprendizaje con su pareja, en lugar de tratar de controlar o evitar conflictos", dice la Dra. Margaret Paul, psicóloga y experta en relaciones.

5. Estás haciendo suposiciones sobre lo que piensa tu pareja

"La diferencia entre un matrimonio verdaderamente saludable y uno que no es saludable es la dinámica interna entre ambos", dice la doctora Paul. "No hay culpa, solo hay comunicación clara, apertura para recibir comunicación y la intención de entendernos". Cuando tu relación se está volviendo tóxica, es posible que comiences a hacer muchas suposiciones sobre lo que tu pareja realmente está pensando o diciendo.

