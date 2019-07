Ocho males que se curan tomando limón

Las propiedades que tiene el limón son prácticamente infinitas. Ayuda a adelgazar, devuelve el brillo al cabello, es un desengrasante por naturaleza, también sirve como blanqueador y la lista sigue siendo larga.

Pero, tomar el jugo de esta deliciosa fruta tiene innumerables beneficios para la salud del organismo. Te presentamos cuáles males puede curar:

Combate la piel grasosa

Mezclar el jugo de medio limón con una cucharada de azúcar y aplicarlo en la cara con un masaje con los dedos puede ser un remedio efectivo para combatir la piel grasosa. Se recomienda aplicar solo por la noche y no exponer el rostro con la mezcla en el sol.

Ayudar a perder peso

El agua de limón podría convertirse en el mejor aliado de alguien que está a dieta. “Los polifenoles del limón podrían ayudar a reducir el apetito”, afirma Erin Palinski-Wade, especialista en control de peso. Igualmente, beber un vaso de agua, especialmente antes de comer, ayuda a llenar tu estómago, reduciendo la cantidad de alimento que necesitas para sentirte satisfecho.

Evita que te enfermes

La vitamina C, que se encuentra en cítricos como el limón, fortalece tu sistema inmunológico. Pero el agua de limón también te ayuda a prevenir infecciones. Los fitonutrientes presentes en el limón tienen propiedades antioxidantes que también pueden proteger el cuerpo de diversas enfermedades.

Impulsa la función del hígado

Otro beneficio de hidratarse con agua de limón es que ayuda a mejorar la función del hígado como filtro del cuerpo. Además, estudios realizados en animales han descubierto que los flavonoides cítricos del limón pueden proteger al hígado contra las toxinas y ayudan a reducir la grasa en él, previniendo así la enfermedad del hígado graso.

Puede ayudarte a lucir más joven

La vitamina C del jugo de limón también podría embellecer tu piel. Un estudio del Reino Unido demostró que un mayor consumo de vitamina C suele asociarse con una menor cantidad de arrugas. La vitamina C es un nutriente que ayuda a prevenir los daños de los radicales libres, podría proteger la piel. Además, esa hidratación ayuda a que la piel se conserve más sana y con una apariencia juvenil.

Incrementa tus niveles de potasio

Solemos asociar al potasio con los plátanos, pero resulta que los limones también son una gran fuente. Es un elemento esencial para el funcionamiento y el metabolismo de las células, así como para la transmisión de las señales nerviosas. De acuerdo con el Centro Médico de la Universidad de Maryland, el potasio, un electrolito, ayuda a transmitir electricidad por el cuerpo.

Combate los cálculos en los riñones

Las piedras en los riñones suelen formarse a consecuencia de la deshidratación, así que adquirir el hábito de beber agua de limón puede ayudar a limpiar tus riñones y a prevenir estos dolorosos depósitos.

En otras palabras, el ácido del limón podría impedir la formación de piedras. A pesar de lo que se cree, no se ha demostrado que el limón sea un diurético; al parecer, el aumento en la micción es resultado de beber más agua. De todos modos, es una forma útil de evitar la aparición de piedras en el riñón.

Acelera el metabolismo

El agua de limón es una gran adición a tu rutina matutina porque podría impulsar tu metabolismo, ayudándote a mantener un peso saludable y a volverte más activo. Beber agua helada de limón tendría otro efecto benéfico. Meterla al refrigerador podría impulsar todavía más tu metabolismo porque el cuerpo necesita elevar su temperatura durante la digestión.

