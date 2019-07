5 alimentos probióticos que puede mejorar increíblemente tu salud digestiva e intestinal

View this post on Instagram

Jeg lavede selvfølgelig et nyt parti kombucha med de nyskabte scobyer. Det virker til at gå hurtigere og hurtigere med dannelsen af en ny baby scoby. Er glad for at bakteriekulturen trives! Of course I made a new batch of kombucha with my newly made scobies. The creation of a new baby scoby seems to be happening at a faster and faster pace. I'm very happy that the culture is thriving! #kombucha #kombuchabrewing #scoby #babyscoby #fermentation