Rodéate de personas que saquen lo mejor de ti y serás más feliz en la vida

La vida es demasiado complicada como para rodearte de personas que hacen las cosas aún más difíciles. Es un hecho que no siempre todo va a salir como quieres y que tendrás momentos de angustia que no te dejarán dormir, pero muchas veces no nos damos cuenta de dónde provienen esas cosas malas que nos pasan. Sí, mucho tiene que ver nuestra personalidad y capacidad para filtrar las situaciones de la vida pero también quienes nos rodean se convierten en un factor muy importante.

Quien te rodea, es un reflejo de cómo te sientes contigo misma por eso, si continúas invirtiendo tu tiempo en personas que solo drenan tu espíritu, perderás. Si sigues respetando a las personas que no te respetan, eventualmente creerás que está bien que las personas te traten mal y se salgan con la suya y si estás con alguien que envidia y sabotea tus logros, terminarás creyendo que no mereces algo mejor.

Por eso, rodéate de aquellos que quieren lo mejor para ti y que te hacen querer ser mejor siempre. Aquellos que no solo quieren verte sonreír, sino que también intentan hacerte sonreír cuando estás deprimida. Aquellos que intentan hacer tu día más brillante y que reconocen tu valor por encima de tus errores y los que te levantan cuando el mundo te derriba.

Quizás ahora tienes a una o varias personas que no están aportando nada positivo a tu vida; personas que te hacen dudar de ti misma y que te hacen sentir agotada. Es momento recortar esas personas que sólo agregan toxicidad a tu existencia. Solo tenemos una vida como para desperdiciarla entre tanta negatividad. ¿Por qué llenarte de ella?

Invertimos mucho tiempo en nuestras amistades, por lo que puede ser muy difícil ver cuáles son positivas y cuáles son tóxicas. A veces, estamos cegados por cuánto tiempo hemos conocido a alguien o cómo solía ser la relación que no vemos cuando algo no está bien.

Pero, una de las cosas más importantes que podemos hacer a medida que envejecemos es diferenciar entre las relaciones que nos hacen mejores y las que nos agotan toda nuestra energía. La vida nos llevará en diferentes direcciones y llegará un momento en que algunas personas deberán salir de ella, no importa si llevan años de conocerse. Y eso está bien, es parte de crecer y buscar el camino a tu felicidad.

Nuestras amistades son una parte tan importante de nuestra felicidad en general. Es momento de que te des cuenta de qué amistades han estado frente a tus alegrías, tus dificultades y dolores para poder continuar nutriéndolas.

Si sigues con personas que no impulsan tu mejor yo, su mala energía comenzará a penetrar en tu ser y afectará tu estado de ánimo, restándote brillo y vida.

Así que rodéate de quienes te quieren bien, de quienes alimentan el fuego dentro de ti y nunca han sentido la necesidad de sofocar tu luz para que ellos resalten. Rodéate de quienes te construirán y te harán creer en ti misma. Las amistades correctas no serán intimidadas por tu éxito y no aprovecharán irse cuando falles. Las amistades correctas son constantes, incluso con los altibajos de la vida. Rodéate de personas que te amen y encontrarás que hay una belleza indescriptible a tu alrededor y sobretodo, en ti misma.

