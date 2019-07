Rebaja la panza en solo 7 días con estos sencillos consejos de una especialista

Rebajar los kilos que tenemos extras puede ser algo complicado, especialmente cuando se nos nota en la panza. La nutricionista Misha Go ofrece varios consejos para perder esa grasa del estómago y tenerlo plano en tan solo siete días.

"No deseamos que te apresures al gimnasio para adelgazar; luego regresas y comes todo de nuevo, ¿verdad? Así que el plan de dieta es un factor crucial a considerar cuando se trata de reducir peso. De hecho, lo han escuchado muchas veces antes, sin embargo, lo declararé una vez más; Mira los alimentos que consumes. Cuando comes alimentos ricos en azúcar y grasa; Lo que el cuerpo no requiere en ese momento se almacena como grasa" dice la especialista.