Tener semejanzas con tu pareja garantiza un 30% más de posibilidades de un final feliz, según un estudio

Todas las personas muestran una pauta constante en la elección de sus parejas: conseguir su “alma gemela” y que sean 100% compatibles. Lo cierto es que si tienen rasgos en común e intereses afines pueden durar más y ser felices en el futuro. Esa es la conclusión a la que llegó un estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

“La relación y compatibilidad romántica es un comportamiento que trae consecuencias serias, y es algo que la gran mayoría de la gente experimentará varias veces en sus vidas. Por eso, la decisión no debe tomarse a la ligera”, señaló el artículo.

Los autores concluyeron que las personas tienden a relacionarse románticamente con otras que tienen “personalidades muy similares”, casi sus “almas gemelas”, y que los patrones de relación pueden ser más previsibles que lo pensado, trayendo “mayores beneficios”.

El estudio también detalló que este tipo de parejas con rasgos de la personalidad parecidos pueden durar unidos hasta un 30% y con mayores posibilidades de tener un final feliz.

Los investigadores analizaron las semejanzas de personalidad entre las parejas actuales y pasadas de los individuos, con datos de la encuesta conocida como Panel Alemán de Familia (pairfam), que anualmente recoge una muestra aleatoria de más de 12.000 personas.

“Esta pauta coherente de personalidad puede tener implicaciones potenciales para predecir con quién las personas formarán pareja en el futuro, así como cuán bien se comportarán en la relación”, agregó el artículo de la Universidad de Toronto en Canadá.

En simples palabras, el refrán: polos opuestos se atraen o el blanco y negro son la combinación perfecta no garantizan un final feliz en cualquier relación.

