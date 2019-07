Así es vivir con el trastorno de la apnea del sueño

Dormir normalmente debería ser un placer, pero hoy en día la realidad es otra, porque el trabajo, el estudio y los diversos compromisos toman relevancia de manera intensiva, entonces robarle horas al sueño se ha convertido en algo normal.

Según la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, los colombianos duermen un promedio de 6.75 horas, una cifra por debajo de los estándares recomendados para un descanso óptimo. Y en el país 4 de 10 personas sufren de insomnio, 3 de cada 10 ronca y 2 de cada 10 toman medicamentos para poder conciliar el sueño. Uno de los trastornos más comunes es la apnea de sueño y en el país han sido diagnosticadas 160.000 personas.

Este trastorno es potencialmente grave. Si ronca y siente cansancio, incluso después de una noche completa de sueño, puede que tenga apnea, según indica el Dr. Ronald Petersen, especialista del Centro para Investigación sobre la Enfermedad de Alzheimer de Mayo Clinic.

Hablamos con Martha Nidia Gómez Garcia quien nos contó cómo es vivir con dicho trastorno.

¿Cómo descubrió que sufría de apnea de sueño, y hace cuánto tiempo?

Los síntomas que presenté era falta de descanso, fatiga en el día, sueño, irritabilidad. Yo culpaba siempre al cansancio, que era mamá, que no dormía bien, pero eso era mentira. Uno siempre busca una excusa para no ir al médico y aceptar lo que se tiene.

Empezó hace tres años por los dolores (porque empezaron a aumentar) y en los exámenes determinaron que era apnea y allí comenzó el proceso de adjudicación de un equipo que me ayudaría a sobrellevar el trastorno. Confieso que los síntomas los presenté todo el tiempo y, solamente hace unos meses me lo diagnosticaron. Luego del tratamiento me ha cambiado notoriamente la vida, el sueño ahora sí es reparador y tenog una vida diferente.

¿Cómo es vivir con apnea del sueño?

No es fácil pero tampoco imposible. Duermo con una ‘mascarita’ conectada a un equipo, esa es mi vida al dormir.

Uno va a la EPS, allí los técnicos le indican cómo colocarle el agua al equipo y son ellos mismo quienes programan la máquina. Eso es un aparato que envía aire cuando uno ya no respira, esto porque a uno se le olvida respirar y se obstruye el paso del aire, entonces el aparato envía ese aire y esto permite que el sueño sea reparador.

Debo confesar que a mí no me causo mucha dificultad, pero entiendo que a veces a algunas personas les da incomodidad, mi consejo es siempre pensar que esto no es un problema, es un aparato que le ayuda a mejorar a uno la calidad de vida.

¿Qué es lo que pasa al momento de dormir?

Yo dormía pero no descansaba y además siempre roncaba. En un punto de mi vida me levantaba igual de cansada que cuando me acostaba, con un dolor en la frente, agotamiento, me sentía irritada al no poder descansar.

Al hacerme uno de los exámenes de rutina, le conté a uno de los muchos doctores que me trató, porque siempre me decían que tenia Fibromialgia, pero este médico me dijo vamos a explorar el sueño. Y solo en ese momento empezó el proceso.

¿Cuál fue el proceso?

A uno le envían a la clínica Dormir, le colocan unos aparatos y le determinan cuantas apneas y episodios uno tiene en la noche, cuánto es el ciclo de dormir, entre otras cosas. Pero en conclusión el sueño no era reparador, el cerebro no forma el descanso que es lo que a uno lo revitaliza.

¿El aparato es solo en la noche o si el en día tiene deseo de dormir lo debe usar?

Yo sololo uso en el día porque nunca hago siestas. Pero eso va a depender de la condición de salud de la persona.

¿Y ahora cuando se levanta cómo se siente?

Cuando me levanto es diferente, el comportamiento cambia. Uno es más vital, tiene más pensamientos positivos, energía, hasta más ganas de comer.

¿El tratamiento viene acompañado de un plan nutricional y de ejercicio?

Sí, a quienes padecemos este trastorno, nos envían a psicología, nutrición, terapia. Por ejemplo, en donde la terapeuta a uno le leen cuánto y cómo ha dormido, cuantos episodios se presentaron de apnea. Eso lo hacen por medios tecnológicos y le van corrigiendo dependiendo de los resultados la forma de comer.

El ejercicio es dependiendo el tipo de apnea que se presente, en mi caso me ponen esfuerzos y pesos diferentes, tiempo, ejercicio de relajación, estiramiento.

Lo más importante es que uno no se deje abrumar por los dolores, porque siempre va a doler, pero uno debe tomar la mejor actitud frente a lo que uno ya tiene. Me enseñan cosas que quizás a nadie se la pasa por la mente, por ejemplo, cómo mejorar la actitud por las mañanas, esto porque yo pensaba que ese desanimo por la mañana era normal.

¿Cuántos años llevas viviendo con la enfermedad?

No sé, pero siempre me levantaba igual, cansada. Considero que más de la mitad de mi vida. El proceso comenzó hace cinco años que noté los síntomas que tenía. Hace cuatro años empezaron las citas con los médicos expertos y hace unos meses me diagnosticaron.

¿Qué es lo más difícil de la enfermedad?

El desconocimiento. Eso es lo más difícil porque lo demás se afronta, hay profesionales que son supremamente humanos y a uno lo animan a mejorar el estilo de vida con los tratamientos. Los médicos lo empoderan y a uno no le da vergüenza afrontar el trastorno.

¿Qué ha sido lo más gratificante?

El levantarme y mirar la vida de otra manera. Me gusta poder ver esa alegría que en algún momento se me fue. Uno se vuelve inconforme por la vida y ahora la veo de una manera diferente.

¿Qué dice su familia?

Mi esposo también tiene apnea del sueño así que nos entendemos perfectamente, claro, la de él es mucho más grave porque sufre de insomnio, pero hemos encontrado la manera de salir adelante entendiéndonos.

LA RECOMENDACIÓN

Expertos de Philips recomienda dos tips que pueden ayudarlo a prevenir cualquier trastorno de sueño, dentro de ellos la apnea. Por ejemplo: desconectar cualquier dispositivo eléctrico, ya que este se ha convertido en una de las causas por las que trasnochan los colombianos y visitar a un médico especialista que le ayude a descubrir las causas principales que le impiden tener un buen sueño y un descanso pleno.

LO QUE DEBE SABER

Existen varios tipos de apnea del sueño, los principales son:

Apnea obstructiva del sueño, la forma más común, que ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan.

la forma más común, que ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan. Apnea central del sueño, que ocurre cuando el cerebro no envía señales correctas a los músculos que controlan la respiración.

que ocurre cuando el cerebro no envía señales correctas a los músculos que controlan la respiración. Síndrome de apnea del sueño compleja, también denominado apnea central del sueño emergente del tratamiento, que ocurre cuando alguien padece apnea obstructiva del sueño y apnea central del sueño.

Síntomas

Los signos y síntomas de la apnea obstructiva y la apnea central del sueño coinciden, por lo que a veces es más difícil determinar el tipo de apnea que se padece. Los signos y síntomas más comunes de la apnea obstructiva y la apnea central del sueño incluyen los siguientes: