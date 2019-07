Este es el significado de soñar con tu ex pareja

Cuando dormimos, no hay nada mejor que soñar, perdernos en un mundo de fantasía donde todo es posible. Pero, a vece, soñamos con situaciones o personas que no quisiéramos ni recordar.

Estos son los diferentes significados de soñar con tu ex pareja:

Sueños sobre ver a tu ex

El solo hecho de ver a un ex en un sueño puede significar muchas cosas, algunas de ellas como internas y otras totalmente inofensivas. A veces, una visita de sueño de un ex puede significar que te encuentras con alguien en tu vida real con algunas de sus cualidades, que está "sacando a la luz sentimientos similares que sentiste durante esa relación con tu ex", según la página especializada DreamMoods.

Soñar con ser ignorada por tu ex

Soñando que tu ex te está ignorando… ¿igual que lo hizo durante las últimas dos semanas de su relación? Ese es la manera de tu subconsciente de "decirte que continúes con tu vida y que dejes de pensar en tu ex".

Soñar que están peleando

Pelear con un ex en sueños puede significar que "algo o alguien en tu vida actual está despertando sentimientos similares que sentiste durante esa relación".

Soñar con volver juntos

Este sueño no significa necesariamente que desees volver a intentarlo en secreto con la persona cuyo nombre ni quieres recordar. Tu sueño de reunirse puede basarse en el anhelo de la vida real, pero también "puede ser activado por algún cambio importante en tu relación actual y en qué medida te ha alejado de esas relaciones pasadas".

Soñar con extrañarlo

Sí, soñar con cómo quieres volver a estar con un ex a veces significa que todavía tienes sentimientos por esa persona. Pero también puede significar simplemente que "extrañas estar en una relación" y sentirte querida.

