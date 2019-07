Las posiciones sexuales que las chicas sensibles deben conocer para evitar el dolor

Antes que nada, es importante que sepas que el dolor durante las relaciones sexuales no es normal, si bien hay casos especiales en los que la vagina de la mujer es más sensible o existen trastornos hormonales como la menopausia que impiden una lubricación suficiente y por consecuencia incomodidad, para la mayoría de las mujeres el sexo no debe doler, de lo contrario lo más recomendable es asistir con un especialista que pueda examinar tu caso y encontrar una solución a este problema. Sin embargo si tienes una condición especial que hace que las relaciones te produzcan dolor, existen algunas posturas que pueden ayudarte a sentirte más cómoda por lo tanto a continuación te presentamos las posiciones sexuales que menos duelen.

Cejas de Luna, la tendencia inspirada en Sailor Moon que se apodera de Instagram Cejas de Luna, la nueva tendencia de Instagram inspirada en Sailor Moon que se convertirá en la obsesión de las expertas en belleza.

Posiciones sexuales que menos duelen

Misionero reverso

Es parecido al misionero, solo que en esta posición, eres tú quien se coloca sobre tu pareja. Él debe estar recostado sobre la cama con las piernas juntas mientras tú te recuestas sobre él con las piernas a los costados de las suyas apoyándote sobre tus rodillas, de esta manera tú controlas el ritmo y la profundidad de la penetración.

posiciones sexuales que menos duelen

El ocaso

En esta posición, él se recuesta sobre su espalda con las piernas flexionadas mientras tú te colocas sobre él apoyada sobre tus rodillas, así podrás estimular tu clítoris mientras controlas la profundidad de la penetración.

La amazona

Para lograr esta posición, él debe estar sentado sobre la cama con las piernas estiradas mientras tú te sientas sobre él apoyando tus rodillas sobre la cama y con tus brazos al rededor de tu pareja, puedes comenzar rozando sus genitales antes de la penetración, de esta manera tendrás más tiempo para prepararte, también puedes usar lubricante para que la sensación sea más placentera.

posiciones sexuales que menos duelen

Sexo oral

Si la penetración te parece muy dolorosa, puedes comenzar con sexo oral que permitirá que tu pareja estimule tu clítoris y pueda acariciar tu cuerpo para que poco a poco puedas prepararte para la penetración si así lo deseas, sino existen otras cosas que pueden hacer para obtener placer.

La cuchara

Ambos se recuestan de lado sobre la cama, él detrás de ti, tú flexionas tus rodillas para que tu pareja pueda penetrarte por detrás, de esta manera ambos pueden comenzar lentamente y él puede estimular tu clítoris al mismo tiempo.

Te recomendamos en video: