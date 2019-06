Estudio revela que comer a altas horas de la noche no provoca un aumento de peso

La idea de que comer un bocado de comida después de un tiempo determinado significa una mala noticia para tu cintura no es nada nuevo.

Estas pastillas con sabor a jengibre harán que tus gases huelan a flores y chocolate Además son muy saludables.

Las personas que hacen dieta agregan este "no" a su lista de reglas cuando intentan controlar su peso. Pero antes de considerar cerrar la cocina cuando el reloj marca las 7 p.m., echemos un vistazo a los hechos.

Una frase ya conocida es que si deseas mantener o perder peso, entonces no debes comer después de las 7 p.m.

"Hay innumerables razones por las que las personas pueden no querer comer después de un cierto tiempo en la noche, especialmente si está cerca de cuando se van a dormir", dice Cara Harbstreet, nutricionista.

Sentarse frente a la TV en casa daña más tu salud que estar sentado en el trabajo: estudio Huye del sedentarismo.

Un estudio de 2013 publicado en el Journal of the American College of Nutrition no encontró una relación entre comer después de las 7 p. m. y el aumento de peso. Un estudio anterior publicado en el International Journal of Obesity llegó a la misma conclusión.

Pero para aquellas personas que cenan después de las 7 p.m. los resultados fueron similares: un estudio de niños y adolescentes publicado en el British Journal of Nutrition encontró que comer después de las 8 p.m. tampoco condujo al aumento de peso.

Tres causas del dolor al orinar que no son infecciones Esta molestia podría advertirte que algo no está bien.

Para los atletas, dice Harbstreet, incluso podría ser ventajoso comer un pequeño refrigerio o una comida antes de acostarse, especialmente durante los períodos de entrenamiento intenso.

Te recomendamos en video