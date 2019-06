Vacuna para el VPH “excede las expectativas” y podría eliminar también el cáncer cervical

La vacuna para protegernos contra el Virus del Papiloma Humano ( VPH ) es una realidad desde el año 2006 y es clave para evitar complicaciones de salud posteriores como el cáncer de cuello uterino. Pero de acuerdo a un estudio reciente, los beneficios de la vacuna superan todos los pronósticos y pueden brindar aún más protección a las mujeres que se la pongan.

El nuevo estudio, publicado en The Lancet, sugiere que mientras más personas reciban la vacuna, mejor. Esto se debe a que la vacunación no solo reduce las tasas de infección por VPH y la presencia de células precancerosas en el cuello uterino en las personas que reciben la vacuna, sino que también reduce las tasas de enfermedades relacionadas con el VPH en las personas que no fueron vacunadas, reseñó NBC News.

El VPH, o virus del papiloma humano, es la causa principal de cáncer cervical. El virus también puede causar otros tipos de cáncer, incluidos los cánceres de pene, cabeza y cuello, así como enfermedades como las verrugas genitales.

Los beneficios de la vacuna contra el VPH

“El impacto de la vacuna contra el VPH en realidad ha superado las expectativas”, dijo Lauri Markowitz, directora asociada de ciencia para el VPH en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE UU, que trabajó en el estudio. “Los ensayos demostraron que las vacunas contra el VPH son muy efectivas, y los datos del mundo real lo han confirmado”.

De hecho, las reducciones en las infecciones por VPH y las células precancerosas “son un primer signo de que la vacunación podría conducir a la eliminación del cáncer cervical como un problema de salud pública”, dijo la autora principal del estudio, Mélanie Drolet, epidemióloga de la Universidad Laval en Canadá.

Los investigadores encontraron que hubo una disminución significativa en la prevalencia de dos cepas de HPV que causan el 70% de los cánceres de cuello uterino, HPV 16 y 18. Hay más de 100 cepas de HPV, 14 de las cuales son conocidas por causar cáncer. La vacuna contra el VPH protege contra hasta 9 cepas.

