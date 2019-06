Para la mayoría de los hombres los encuentros sexuales son muy importantes para fortalecer a la pareja y consolidar el vínculo amoroso con la otra persona. Pero ¿qué significa cuando tu novio te dice que está muy cansado para tener sexo contigo?

Aunque parezca imposible, puede pasar y de hecho ocurre con frecuencia. De acuerdo con el terapeuta David Mckenzie cada vez es más común que los hombres no quieran sexo. “En los últimos dos años, he notado que más clientes míos hombres carecen de deseo sexual y son las mujeres las que están iniciando el sexo”, expresó a la revista Best Health.

Qué significa cuando tu novio te dice que no quiere tener sexo contigo

Está deprimido y no te has dado cuenta

De acuerdo con el especialista, la depresión clínica “es uno de los mayores asesinos del deseo sexual en los hombres”. Lo importante es que la persona acuda al médico por un tratamiento para que deje de interferir en su vida cotidiana y sexual.

Niveles bajos de testosterona

Cuando un hombre rebasa la barrera de los 40 años, naturalmente comienzan a disminuir los niveles de testosterona. “Si esto sucede ligeramente con el tiempo, entonces un hombre perderá gradualmente su destreza sexual. Pero a veces los hombres pueden perder testosterona muy rápidamente”. Esta condición a veces se conoce como andropausia y se caracteriza por poca energía y poco deseo sexual.

Tiene problemas de erección

Al tener mucho estrés en el trabajo o al pasar por un fuerte problema, puede aparecer la disfunción eréctil lo que naturalmente alejará al hombre de su pareja por temor a burlas o miedo a decepcionar a la mujer. “Es difícil para la autoestima de un hombre no poder actuar en la cama”, explica David. Lo importante en estos casos es la comunicación en la pareja y buscar a un sexólogo que ayude a tu pareja en esta situación.

Como ves, todo puede tener una explicación. Si tu pareja no quiere estar contigo esta noche no pienses que no te ama, solo evalúa cómo está su salud y estado de ánimo.

