Razones por las que usar lentes que se oscurecen con la luz fue una gran decisión

Llevar lentes se ha convertido en parte de mi vida, comencé a usarlos cuando tenía 13 y 17 años después no imagino mi rostro sin ellos. Cuando estaba en la adolescencia me concentraba sólo en el modelo, en que parecieran ‘cool’, pero ahora, con el paso del tiempo, lo primordial es mi salud audiovisual.

Hace unas semanas el equipo de ‘Transitions’ me invitó a conocer más de su marca y lo importante que es contar con unos lentes que tengan toda la tecnología para hacerle frente a mi día, a las pantallas a las que estoy expuesta y, por supuesto, a los terribles rayos del Sol. Te comparto las razones por las que usar lentes fotocromáticos es una estupenda inversión.

Cuida tus ojos como cuidas tu piel

Cuando nos hablan de los rayos ultravioleta en automático pensamos en lo que le hacen a nuestra piel y en el temido cáncer de piel, pero muy pocas veces nos centramos en nuestra vista. La exposición prolongada a los rayos UV está relacionada con la fatiga y la tensión ocular, según un estudio realizado por Transitions la luz del sol es entre 100 y 500 veces más intensa que la de los dispositivos móviles, por lo que sí, es necesario cuidar a tus ojos en todo momento.

La luz azul presente en mi día a día

Para que te des una idea, mi trabajo exige que la mayoría del día este pegada al celular y la computadora, dos de las fuentes de luz azul más importantes a las que estoy expuesta. Si bien la Academia Americana de Oftalmología señaló en un estudio reciente que la exposición a este tipo de luz no está causando ceguera, hace que el parpadeo sea menos frecuente dando como resultado que el ojo esté seco y se sientan algunas molestias. Los lentes Transitions que tengo le hace frente a esa luz y se adaptan para que pueda estar frente a la computadora sin riesgos o salir a exteriores y que mis ojos no sientan el cambio abrupto de las condiciones de luz.

Sigo luciendo con estilo

Si bien ya no le doy tanto peso a los modelos y me concentró en mi salud audiovisual es un hecho que quiero verme bien. Siempre había considerado que los lentes con la tecnología Transitions eran para mis papás, después de usar lentes fotocromáticos puedo decir que no hay nada más alejado de la realidad, son una estupenda forma de proteger a mis ojos de los cambios de luz, cambian de color de manera casi imperceptible y me ayudan a ver bien siempre.

Dos en uno

Una de las cosas que amo de usar unos lentes que se oscurecen con el Sol es que ya no debe preocuparme por llevar dos pares, en un solo modelo encuentro todo lo que necesito. Si usas lentes como yo, sabrás lo tedioso que puede ser tener que cambiar de lentes. Así, no importa si estoy manejando o caminando por la calle, mis lentes se adaptan a los condiciones de luz y es la mejor inversión que puedas hacer, te lo aseguro.

