Científicos descubren que salir de vacaciones te aleja de un infarto

Durante un año, un grupo de científicos de la Universidad de Syracuse, en New York, siguieron el comportamiento de 63 empleados con vacaciones pagadas durante año. Los resultados fueron sorprendente: mientras más descansaban disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas.

La clave del estudio se basó en el análisis del síndrome metabólico y síntomas metabólicos, a través de exámenes de sangre. “El síndrome metabólico es una colección de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Si tiene más de ellos, tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular”, Bryce Hruska, profesor de la Universidad de Syracuse.

El investigador resalta la transcendencia del hallazgo: “Esto es importante porque en realidad estamos viendo una reducción en el riesgo de enfermedad cardiovascular a medida que más personas pasan las vacaciones. Debido a que los síntomas metabólicos son modificables, significa que pueden cambiar o ser eliminados”.

Los expertos del Colegio de Deportes y Dinámica Humana David B. Falk, adscrito a la Universidad de Syracuse, piden a los trabajadores aprovechar por completo su período vacacional. Detectaron “que el tiempo de vacaciones está disponible para casi el 80% de los empleados de tiempo completo, pero menos de la mitad utiliza todo el tiempo disponible para ellos”.

Es por ello, dice Hruska, “nuestra investigación sugiere que si la gente usa más de este beneficio, se traduciría en un beneficio de salud tangible”.

