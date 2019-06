3 señales que está enamorado aunque no lo diga

Saber que está enamorado

Estamos en una época complicada. El mayor miedo de la gente hoy en día es mostrarse como vulnerables. Queremos siempre mostrarle a los otros que no tenemos heridas, que no nos importa que nos lastimen, y que somos fuertes por no mostrar emociones.

Llorar es de débiles, luchar por alguien te hace no tener dignidad, intentarlo te hace inmaduro… son muchas las etiquetas con las que cargamos hoy en día. Por lelo, cada día es más difícil si saber si está enamorada esa persona.

Por mucho que cambien los tiempos, y se escondan sentimientos, hay tres claves constantes.

1.- Te busca mucho

Cuando estás enamorado no quieres estar mucho tiempo separado de esa persona. Es por personalidades qué tanto tiempo quieres estar pegado al otro, pero definitivamente haces el intento.

2.- Pone como prioridad los planes contigo

Sabemos que entre más crecemos menos tiempo libre tenemos y mucho menos energía. Por eso, aunque tal vez no pueda estar como un colegial contigo todo el tiempo, si buscará cualquier pretexto para hacer planes contigo. Cuando tienes tantos pendientes, estar con alguien es hacer un esfuerzo.

Si le gustas, simplemente ahí estará para ti.

3.- Se preocupa por ti

Si está pendiente de tus problemas, tus necesidades y en su relación hay reciprocidad… hay mucho cariño ahí. Es normal caer en el egoísmo, pero cuando quieres tanto a alguien es fácil desprenderte de éste.

