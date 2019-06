El éxito de los patanes; la razón por la que sigues regresando con esa persona que te lastimó

Las relaciones tóxicas

Es muy común caer en una relación considerada tóxica, y que termina haciéndote mucho daño. Muchas veces queremos forzar situaciones que en el fondo sabemos no van a funcionar.

Personas que no son capaces de darnos aquello que necesitamos, y no necesariamente tienen que ser villanos. Sin embargo, hay que saber diferenciar de nuestras expectativas y la realidad.

Estas personas consideradas "patanes" (que pueden ser hombres o mujeres) tienen un estilo muy similar que podemos evitar. Son aquellos que solamente quieren jugar, distraerse un rato sin necesidad de hacer un compromiso.

Esto no tendría nada de malo, el problema, es que jamás usan la sinceridad como herramienta para conseguir lo que quieren. Normalmente son promesas dulces que terminan en corazones rotos.

Es normal que regresemos una y otra vez, pero…¿por qué lo hacemos? Normalmente son juguetones, son divertidos, son inesperados, y hacen sentir que eres única en el mundo y universo.

Porque tenemos esta idea de Hollywood en donde la protagonista siempre termina cambiando al chico malo. Y obviamente, todas nos sentimos las estrellas de nuestra propia película romántica.

Lamentablemente, la vida real no es tan fácil. Son casos atípicos, y debemos entender que no somos enfermeras de nadie ni debemos componer vidas ajenas. Podemos acompañar, pero no podemos cargar esa responsabilidad en nuestros hombros.

Porque al final eso jamás podrá quedar en nosotros ya que no controlamos acciones ni vidas ajenas. Cuando ves que esa persona no se compromete, huye de relaciones serias, y no es constante en tu vida…¡aléjate!

