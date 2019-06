Expertos advierten sobre las señales de un inminente divorcio

Expertos en relaciones y terapeutas advierten sobre las señales que surgen en una pareja cuando un divorcio es inminente. Mira cuáles son y trata de salvar tu relación:

1. Comienzan a cuestionar la relación

"El momento más notable que atraviesan todas las parejas antes de un divorcio es cuando de repente comienzan a cuestionar todo", dijo Damian Turco, abogado y fundador de Turco Legal. "Después de varios años de un matrimonio feliz y amoroso, las dudas comienzan a surgir en sus mentes. Empiezan a preguntarse, ¿debería divorciarme? ¿Todavía hay amor allí? ¿Qué le pasará a los niños? ¿Cómo se inicia el proceso?".

2. Se sienten atrapadas

Las parejas que están pensando en el divorcio, normalmente se sienten atrapadas e inseguras de que la relación puede avanzar de una manera saludable. Por ejemplo, algunas personas realmente no pueden superar una infidelidad. Los problemas de confianza y el resentimiento pueden hacer que un matrimonio se debilite "Si bien este momento puede ser un punto de inflexión para las parejas, no significa que aún no se amen", dice Susan Block, terapeuta matrimonial y familiar. "Muchas veces, incluso cuando están saliendo de la sala de audiencias después de finalizar su divorcio, todavía hay un sentimiento de amor para algunas parejas".

3. Hacen una promesa de probar todo lo que puedan para resolverlo

"Antes de llegar al punto de separación o divorcio, hay un momento en el que las parejas hacen una proclamación de que desean explorar todas las opciones para resolver sus problemas", dice Block. Algunos pueden recurrir a los libros de autoayuda, mientras que otros intentan un viaje romántico para volver a encender la chispa. Algunas parejas pueden incluso acudir a consejería matrimonial para ver si la relación puede ser reparada.

4. Comienzan a separar sus finanzas

"La gente actúa divorciada mucho antes de que realmente se divorcie", dice el abogado de divorcios, Russell D. Knight. Por ejemplo, una persona puede tener una aventura mientras otra se muda. Pero según Knight, no hay mayor signo de un divorcio inevitable que la separación financiera. "Una vida financiera separada puede significar usar una tarjeta de crédito privada o depositar dinero en una cuenta individual para una sola persona".

5. Hay una ruptura en la comunicación

Tener una comunicación abierta en tu relación es importante si quieres que dure. Como la abogada de derecho de familia, Melissa Fecak, dice, las parejas que eventualmente se divorcian pueden ver una falla en la comunicación. "Muchos de mis clientes hablan sobre cómo ya no se comunicaban de manera completa o efectiva (algunos no se comunican en absoluto)", dice Fecak.

