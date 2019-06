Cómo salir con alguien después de que te rompieron el corazón

Recuperarte de una ruptura no es fácil, especialmente si la relación que mantuviste fue con una persona que marcó tu vida y con quien esperabas estar por mucho más tiempo, de cualquier manera la vida debe seguir y después de haber aceptado que ya no hay nada que puedas hacer por cambiar el pasado, es momento de mirar hacia adelante y retomar tu vida, eso incluye volver a salir con personas nuevas y darte la oportunidad de compartir nuevas experiencias con alguien más.

Cómo superar un corazón roto y volver a creer en el amor

Si acabas de salir de una relación larga, es probable que te sientas abrumada por la idea de volver a salir con otras personas y no sepas por dónde comenzar, es por eso que será útil tener en cuenta estos consejos.

No tengas miedo

Abrir tu corazón a nuevas personas puede ser aterrador, pero tú ya lo has hecho antes, tienes más experiencia y sabes que incluso las cosas malas pasan con el tiempo, así que no temas acercarte a alguien nuevo, lo peor que puede pasar, es que no sea el indicado y tengas oportunidad de seguir buscando.

Cuando te sientas nerviosa, piensa en las cosas positivas

El salir con alguien nuevo tiene muchos aspectos positivos, como vivir nuevas experiencias, conocer nuevos puntos de vista, descubrir cosas nuevas y compartir tu tiempo con alguien más.

Sal de tu círculo de amigos

Si al principio te cuesta trabajo conocer a personas nuevas, intenta salir a nuevos lugares, pide a tus amigos que te presenten a más personas, atrévete a salir sola, de esta manera tendrás más oportunidades de conocer a alguien especial.

Demuestra iniciativa

Si acabas de conocer a alguien que te interesa, muestra un poco de iniciativa y no esperes a que la otra persona dé el primer paso siempre, eso ya ha quedado en el pasado, además es muy atractivo saber que la otra persona está interesada en ti.

Ten claro qué quieres

No te sientas mal si no buscas una relación, puedes salir con las personas que te interesen sin tener que buscar una pareja hasta que te sientas preparada para volver a tener un compromiso con alguien.

