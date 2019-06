5 señales de que estás dentro de una relación falsa

Una experta en relaciones de pareja compartió cinco señales que, para ella, demuestran cuando una persona no busca tener una relación real sino solo alguien que le haga compañía:

1. No quieren estar solos

Cuando alguien no quiere estar solo, hará todo lo posible para evitarlo. Al tener la experiencia de relación, sin la relación real, la persona que teme estar sola consigue llenar el "vacío de la soledad", como lo llama la experta en relaciones Clarissa Silva, con una persona real y la idea de una relación.

Si bien algunas personas no tienen interés en tener un compañero de vida y están muy contentas de estar solas, otras no pueden hacerlo. Pero solo porque alguien no puede estar solo, tampoco significa que necesariamente quieran una relación real. Significa que no están disponibles emocionalmente, pero pueden no darse cuenta. Si no se dan cuenta, tampoco puedes esperar que te des cuenta de ellos.

2. Te sientes como un accesorio

Aunque a muchas personas les puede gustar la idea de entrar en la habitación con la persona más guapa en su brazo o incluso ser la persona más guapa en el brazo de otra persona, si eso es lo que tu relación tiene que soportar, entonces no es lo correcto y debes saberlo.

"Si descubres que eres un accesorio o un brazalete, la relación está satisfaciendo la necesidad eufórica de un compañero", dice Silva.

De nuevo, esto vuelve a la fantasía frente a la realidad. En realidad, estamos con personas a quienes vemos, personas a quienes queremos conocer por dentro y por fuera, y personas que ofrecen a nuestras vidas algo más que una cara bonita. En la fantasía, se trata de lo superficial, lo que se ve bien y cómo las cosas se ven a los demás. También ayuda a evitar el "vacío de la soledad".

3. El sexo carece de un interés emocional

Cuando se trata de sexo y amor, ambos pueden existir sin el otro, ya sea que queramos o no que así sea.

Algunas personas pueden amar sin sexo, mientras que otras pueden tener sexo sin amor. Pero si estás en, o quieres estar en, una relación que lo tenga todo, entonces el amor y el sexo deben estar entrelazados. Para alguien que busca solo la experiencia de relación, el entrelazamiento no es necesario.

"Cuando alguien está satisfecho con solo una 'experiencia de relación' no hay un interés emocional particularmente fuerte en la persona", dice Silva. "La profundidad de la relación es sexual".

4. Su pasado les imposibilita tener una conexión real

Claro, todos tenemos nuestros problemas, pero algunos tienen más que otros. Algunos de nosotros tenemos pasados ​​insoportables que se interponen en nuestro camino con cualquier tipo de relación sana, no solo romántica.

Para aquellos que tienen ese pasado, es casi imposible que puedan estar cien por ciento presentes en una relación, solo superficialmente.

"El pasado puede ser demasiado doloroso para funcionar en una relación real", dice Silva. "La mayoría de las fallas en las relaciones pasadas están relacionadas con algún dolor no resuelto causado por alguien más que puede hacer que alguien quiera evitar las relaciones reales por completo".

5. No están pendientes de tus inquietudes o sentimientos

Es muy difícil para una persona estar al pendiente de otra en todo momento, pero si hay interés, tu pareja se comunicará contigo de la manera que sea para saber si estás bien o si te sucedió algo. Cuando alguien no quiere una relación, no busca tiempo para esto.

Alguien que solo quiere una experiencia de relación "no está preocupado por tener que sintetizar la emoción, lidiar con la emoción, atender sus necesidades o incluso abordar los celos", dice Silva.

