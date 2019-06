El remedio natural con el que Cardi B alivia su migraña

Después de que la liposucción reciente y los procedimientos de aumento de senos frustraron su gira de conciertos, Cardi B decidió que, a partir de ahora, planearía hacer ejercicio en lugar de someterse a una cirugía plástica. Al hacerlo, descubrió otro beneficio para la salud: el ejercicio ayudó a aliviar su migraña.

"He estado entrenando durante las últimas 2 semanas porque… no volveré a operarme", escribió la ganadora del Grammy "pero déjame decirte que no he tenido dolor de cabeza”.

Los 5 problemas que puede causarte dormir con el cabello mojado Dormir con el pelo mojado puede acelerar la aparición de los hongos.

Un perfil de GQ de abril de 2018 describió cómo Cardi "comenzó a sufrir migrañas intensas", y, en una historia de Instagram de marzo de 2019, la rapera dijo que fue hospitalizada porque sus migrañas eran tan intensas que "no podía".

Su dolor es común entre quienes sufren de migrañas, que según la Clínica Cleveland, afectan a casi 40 millones de personas en los Estados Unidos. Según la organización médica, el dolor de migraña se describe como un latido fuerte y palpitante y generalmente dura aproximadamente 4 horas, aunque "los graves pueden durar mucho más e incluso llegar a ser cotidianos".

Cinco síntomas que puedes tener endometriosis, la enfermedad silenciosa que afecta la fertilidad femenina Esta enfermedad femenina es diagnosticada entre los 25 y 35 años.

Con una interrupción obvia de las actividades diarias, las personas afectadas por la afección, que según la Clínica Mayo a menudo pueden acompañarse de náuseas, vómitos y extrema sensibilidad a la luz y el sonido, buscan de manera comprensible diversas formas de tratamiento para encontrar un respiro. Si bien los médicos a menudo recetan medicamentos para prevenir las migrañas y aliviar el dolor, los profesionales médicos de la Clínica Mayo describen varios autoayuda y cambios en el estilo de vida para ayudar a los pacientes también.

Entre ellos, como descubrió Cardi B recientemente, está, por supuesto, el ejercicio. Según la Clínica Mayo: "El ejercicio aeróbico regular reduce la tensión y puede ayudar a prevenir una migraña. Si su médico está de acuerdo, elija la actividad aeróbica que disfrute, como caminar, nadar y montar en bicicleta".

Hablar contigo misma es la clave del éxito en la vida, asegura psicoterapeuta Tiene muchos beneficios hablar contigo misma.

Y el beneficio adicional, afirman, es que estos ejercicios también pueden ayudarlo a "perder peso o mantener un peso corporal saludable, y se cree que la obesidad es un factor en las migrañas".

Te recomendamos en video