Alerta: 6 prendas que debes dejar de usar o provocarán la aparición de celulitis en tu cuerpo

Las celulitis son nuestras peores enemigas, y existen algunas prendas que seguro usamos a diario que nos están perjudicando sin saberlo.

Y es que algún tipo de ropa, aunque no lo parezcan, provocan las celulitis las empeoran, por eso te decimos cuáles son para que no las uses más.

Ropa interior ajustada

Este tipo de ropa debes dejarla de usar ya mismo, pues dejan marcas rojas en la piel que provocan las celulitis, y sofocan partes de tu cuerpo.

Mascarillas para glúteos: Cómo usarlas para tonificarlos y eliminar las celulitis Estas mascarillas también te permitirán eliminar las celulitis.

Los skinny jeans

Los famosos jeans pitillos, aunque están de moda, debes evitar usarlos pues la presión que ejercen desde tu cintura hasta los tobillos ayuda a la aparición de las molestas celulitis.

La lycra

Por muy cómodas que sean estas prendas son las peores si quieres cuidar tu cuerpo, y es que también dificultan la circulación y evitan que la piel respire como debe.

Cinturón

Este accesorio provoca una mala circulación en las piernas, más cuando lo usas muy apretado, lo que genera la aparición de las celulitis.

Tacones altos

Los zapatos altos dificultan la circulación de la sangre por la posición que toman los pies al usarlos, lo que genera el aumento de las celulitis.

Te recomendamos en video