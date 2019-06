En el crecimiento de los niños intervienen diversos factores y personas, más allá de papá y mamá los niños se relacionan con otros familiares como abuelos y tíos, con estos últimos viven experiencias inolvidables que marcan emocional e intelectualmente a los niños.

Explica la psicóloga Yajaita Nucette que “los tíos son aquellas personas adultas que también se convierten en nuestros referentes, pueden llegar incluso a convertirse en nuestros cómplices y mentores. A veces poseen la habilidad de retarnos de niños y motivarnos a vivir nuevos desafíos, son capaces de convertirse en nuestros recreadores y en nuestros héroes personales. Los niños aprecian que su tío o tía sean sus consejeros, que estén a su lado cuando los necesiten y que puedan orientarles en cualquier momento de sus vidas. Aprecian que les hagan sonreír”.

¿Cómo convertirte en súper tío o súper tía?

Está presente en su niñez

Para el niño es importante que esté presente en sus momentos importantes. Habla con ellos. Aparece en su rutina con alguna sorpresa agradable. Acompáñalo un día a sus actividades extraescolares. O llegar con unas simples cosquillas.

Se cariñoso y atento

Es importante combinar inteligentemente esa complicidad con respeto a los valores familiares. Flexibilidad y firmeza.

Regálales momentos de calidad

Cuídalos cuando son pequeños. Comparte espacios de juegos, momentos divertidos. Tus sobrinos disfrutarán de tu compañía, y además podrás darles un descanso a sus padres.

Refuerza las normas de su casa

Ser buen tío no significa interferir en las reglas y normas de sus padres, por el contrario, recuérdales lo importante de cumplir las normas de papá y mamás para vivir en armonía. No los malcríes o hagas cosas que no le gusta a sus padres.

Otras reglas

También puedes ponerle reglas y normas que a su vez puedes conversar con sus padres, por cosas que te gusten o no a ti como parte de tu personalidad.

"Los tíos somos un complemento muy importante en la educación de los niños, entonces es importante construir una linda relación con ellos, que nos vean de manera positiva, como una inspiración, su ejemplo. Ellos nos están observando", precisó la psicóloga Nuecette.

