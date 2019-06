¿Por qué duelen los músculos después del ejercicio?

View this post on Instagram

Mañana comienzas Dieta? Que es eso? Dieta es lo que consumes en 24 horas, sea bueno 👌 o malo 😩…! Iniciar un plan de alimentación saludable para conseguir tu objetivo es "OTRA" cosa 😁😄 todos tienen una dieta 😂, pocos realizan planes exitosos 😏 , la mayoría se pierde en el camino 😩 se conforman y no llegan a la meta "hazlo" diferente esta vez‼️ #buenasEstrategias deja de leer cosas en redes sociales o de seguir la dieta de la vecina, personaliza el asunto y mide tus propios resultados, que se planifique algo para ti 👉 Según los alimentos que te gustan los que encuentras 😩😄, tu horario de entrenamiento o modalidad deportiva, tu ritmo de vida, lo que deseas lograr…. Elige el camino correcto " alimentación y ejercicios" se aplica a TODO 🍠Incremento de masa muscular 🍋 perdida de grasa corporal 🍫 Los tan deseados #Abs ( de eso hablare luego) PD: profesionales de verdad existen pocos, buenos pacientes tambien 😘😁 Buenos profesionales ▶️ Nutricionistas, médicos, entrenadores, con ciencia y experiencia #titulados Buenos pacientes ▶️ Los que se deciden, asisten a sus chequeos o consultas obtienen resultados y los mantienen en el tiempo 🔜 " BUENOS" deben ser ambos‼️ #nutricionista #nutricion #dietoterapia #alimentacion #dieta #entrenamiento #ejercicios #cambios #fitness #profesionalDelBuenComer