Líquidos con sabores para vapear dañan tu corazón: científicos

Una investigación conjunta entre la Universidad de Stanford y varias universidades de Arizona determinaron que los líquidos de sabor para vapear afectan tu corazón. Para ello, los científicos estudiaron las células madres de personas que habitualmente utilizan los cigarrillos electrónicos.

“No hay una forma segura de vapear. No es tan seguro como se pensó originalmente, especialmente con los saborizantes”, asegura la doctora Won Hee Lee, coautora del estudio principal. La advertencia la lanza en una publicación de The Journal of the American College of Cardiology.

Vasos sanguíneos en riesgo

Expertos del Instituto Cardiovascular de la Universidad de Stanford y las facultades de Medicina de Arizona aseguran que estas esencias dañan las células endoteliales, que recubren la superficie interior de los vasos sanguíneos y son vitales para el funcionamiento del corazón.

“Tradicionalmente, los cigarrillos electrónicos se consideraban una forma segura de dejar de fumar”, señala Lee. Advierte que “nuestra investigación pone en duda esa idea”. Para llegar a esa conclusión, “los investigadores evaluaron la integridad endotelial después de la exposición a seis líquidos con diferentes concentraciones de nicotina”.

Acute exposure to flavored e-liquids or e-cigarette use exacerbates endothelial dysfunction, which often precedes #CVD. Learn more in #JACC. https://t.co/z60HX4pheI pic.twitter.com/igtMnT6jsW — JACC Journals (@JACCJournals) May 31, 2019

Al exponer estas estas células madre endoteliales a los compuestos en los cigarrillos electrónicos, “los usuarios desarrollaron una disfunción de las células, que suele preceder a las enfermedades cardiovasculares”. Así entonces “los usuarios de cigarrillos electrónicos mostraron efectos nocivos similares a los de los cigarrillos de tabaco en los vasos sanguíneos”.

Mentol y canela los más dañinos

El estudio determinó que los sabores más dañinos son los de mentol y canela, debido a los químicos que se utilizan para fabricarlos. "La mayoría de las personas espera que el tabaco sea peor para nuestra salud debido a la nicotina. Sin embargo, eso no es necesariamente correcto”, afirma la investigadora.

Destaca que “algunos de los efectos de la exposición a estos líquidos dependía de la concentración de nicotina, pero otros fueron independientes a ella". El estudio descubrió que estos líquidos tiene la capacidad de destruir células vivas y fueron los producidos con sabor a canela los más perjudiciales.

