Las señales físicas de que tu pareja ya no se siente atraída por ti

No importa con qué frecuencia tu pareja te diga que te quiere, es probable que en ocasiones sientas que tu pareja ya no se siente atraída por ti. Tal vez sus horarios no se estén alineando tan bien como te gustaría o a veces se parece más a un compañero de habitación que a un novio o esposo.

Aquí hay algunos signos del lenguaje corporal que podrían indicar que tu pareja ya no se siente atraída por ti, según los expertos.

Te esconden la pantalla de su teléfono

Definitivamente, tú y tu pareja no tienen que compartir todo para tener una relación sana, y el hecho de decidir si deciden otorgarse el acceso gratuito a sus teléfonos depende totalmente de ustedes. Pero en algunos casos, poner un obstáculo entre ti y su teléfono cuando están juntos es un símbolo de estar escondiendo algo, dice la doctora Caroline Madden, una terapeuta matrimonial y familiar. Si bien en el caso más extremo, esto podría indicar una infidelidad, es más probable que sugiera que su atención emocional no está en ti en este momento.

Atrae como un imán a esa persona que te gusta con seis sencillos pasos Llama la atención del chico que te agrada sin morir en el intento por la timidez.

Evitan la intimidad física

Hay razones casi infinitas por las que tu pareja puede no querer tener intimidad física, desde sentirse triste hasta estar cansado, o simplemente no estar de humor. Nadie quiere tener relaciones sexuales todo el tiempo, y eso está absolutamente bien. Pero alejarse cuando inicia el contacto físico no es una gran señal, dice la doctora Madden.

No hacen contacto visual

Hacer contacto visual con alguien puede ser señal de una profunda intimidad. Apenas hacer contacto visual, especialmente cuando se habla con alguien, puede indicar que estás ocultando algo o que no te atrae la persona, dice la terapeuta Laura Fernández. Cuando miras a alguien directamente a los ojos, es extremadamente difícil fingir tus sentimientos, dice, así que si tu pareja no se conecta contigo de esta manera, posiblemente sea una señal de que no se siente atraído por ti.

Están cerrados durante la conversación

Cuando estás profundamente enamorado, quieres saber qué siente tu pareja y cómo estuvo su día, por lo que probablemente desees reunirte para charlar después de un tiempo. Si bien no tienen que pasar todos los momentos libres juntos para tener una relación saludable, si tu pareja no te busca e inicia una conversación mientras te brinda su atención física completa, sin teléfonos u otras distracciones a la vista, pueden no estar conectado contigo, dice Fernández.

No es locura, las personas que hablan con su perro son más inteligentes, afirma investigador Para muchas ver a otros hablando con su perro puede ser un gesto de locura, pero la ciencia tiene otra lectura.

Sus pupilas no se dilatan cuando te ven

"Esta es probablemente la forma más fácil de saber cuándo tu pareja está perdiendo interés", dice Adina Mahalli, experta en relaciones y asesora de salud mental. "Si tu pareja se siente sexualmente atraída por ti, sus pupilas se dilatan". Esta es una señal que definitivamente podría verse afectada por cosas como la somnolencia, los niveles de iluminación o incluso si están distraídos, por lo que no hay necesidad de preocuparse de inmediato solo porque no ves que sus ojos cambian cuando te miran.

Te recomendamos en video