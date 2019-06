Los 10 comportamientos más comunes de un infiel: ¡Atrápalo!

A veces sentimos desconfianza, presentimos que algo ocurre, pero no nos atrevemos a decir nada porque no tenemos la certeza de que nuestra pareja esté siendo infiel, sin embargo, algunas señales lo dejarán en descubierto.

Enfrentar una infidelidad no es fácil, pero soportarla puede ser mucho peor, es por eso que muchas veces necesitamos terminar con la intriga y desenmascarar al culpable. Lo que no debes permitir es que tus celos te hagan enloquecer y ver cosas donde no las hay.

Para evitar esta situación existen algunos comportamientos característicos de un infiel. Si tu pareja cumple con la mayoría de estos podría serlo.

Características de un infiel

1- Muestra una preocupación inusual por su con celular y no lo suelta para nada.

2- Cuando le insinúas o dices que miente se molesta más de lo normal.

3- Te da regalos y es más cariñoso que antes, sin embargo, no tiene atención en otros aspectos de la relación.

4- Notas un cambio en la intimidad. No tienen relaciones con la misma frecuencia.

5- Resta atención a cosas que antes eran importante para él.

6- Cuida su imagen mucho más que antes. Se interesa por el ejercicio y cambia aspectos de su estilo.

7- Incrementa sus horas de trabajo. Dice tener tareas pendientes y horas extra.

8- Sale con sus amigos más de lo habitual. Inventa cumpleaños y compromisos sociales.

9- Gasta más dinero sin explicación lógica.

10- Tienen nuevos intereses. Muestra curiosidad por temas que antes no le interesaba.

