Perdonar a tu expareja sería el secreto para vivir más, según un estudio

El secreto de vivir más y llegar a los 100 años, si esa es tu meta, está en uno de los sentimientos que todos aprendemos desde pequeños: el perdón. Este hermoso acto se conoce como la renuncia a la indignación y los resentimientos que causan una ofensa o agresión a manos de alguien.

Según un estudio reciente elaborado por Ender Worthington, un profesor emérito de psicología en Commonwealth University en Richmond, Virginia, reveló que perdonar a tu expareja te alarga la vida, hasta unos 10 años más.

Worthington creó un modelo de intervención llamado REACH Forgiveness (Llega al perdón). ¿En qué consiste?, es una especie de guía para ayudar a las personas a ser más tolerantes y perdonar a las personas que te han hecho daño.

“Hay diferencias en filosofía y religión y creencias personales acerca de si las personas piensan que el perdón es apropiado o posible y ese tipo de creencias puede evitar que perdonen. Lo cierto es que perdonar está relacionado con los beneficios de salud mental y física, incluidas la reducción en los niveles de presión arterial”, dijo Worthington.

Otro estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, en 2009, también destaca que guardar rencor y odio aumenta el riesgo de enfermedades coronarias.

En resumen, el perdón puede proporcionar algunos factores de protección contra el estrés de por vida.

Para Worthington el perdón “solo requiere disciplina, fuerza interior e intención. Para que nuestros corazones sanen, el perdón es esencial, Aferrarse a los sentimientos negativos hacia esa persona solo nos está lastimando a nosotros mismos”.

