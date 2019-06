Ho’ oponopono: cambiar la visión de la vida

En varias islas de Oceanía, el Ho’ oponopono es una tradición colectiva que ha servido para solucionar conflictos. Es el término para “corregir el error” y en Occidente Morrnah Simeonah y Ihalekala Hew Len, junto con Joe Vitale, transformaron esta práctica en principios sencillos que coinciden con varias filosofías en el sentido de que el cambio radica en nuestro interior y que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Fácil, pero difícil y como todo, requiere práctica. Y esta guía es la que ofrece la argentina Mabel Katz, radicada en Estados Unidos, que ahora es la máxima autoridad en el tema.

PUBLIMETRO habló con ella sobre cómo el Ho’ oponopono ayuda a transformar vidas.

¿Cómo llegó al Ho’ oponopono y cuál es su principio básico?

Yo empiezo mi cambio por un conflicto con mi hijo y esto me llegó porque pensé que debía haber un camino más fácil y corto. Tomé el seminario de esto varias veces y encontré que de mi realidad yo soy 100% responsable y que así lo puedo cambiar.

Tenemos un ‘boom’ de creencias que llegan a lo mismo. Pero también un desprecio por ellas.

Nosotros vemos el mundo, no sabemos nada, pero seguimos, porque creemos que todo se va a solucionar. Es cuestión de volverse humilde y de mirar que todo es una repetición. Si esto nos funciona, adelante, pero si no, reevaluémoslo. No busco tener razón: a mí la vida me cambió mucho: sí hay un Universo para apoyarnos, pero todo empieza en creer en nuestro poder y en ver que creamos nuestra realidad. Ahora, es el camino más fácil, pero no es para todos. Si bien hay muchos caminos que llegan al mismo lado, acá asumimos que todo es 100% nuestra responabilidad y trabajamos en el subconsciente. Ahí hay muchos problemas, memorias que acumulamos incluso de nuestros ancestros, arraigadas en nosotros. El Ho’ oponopono trabaja en eso, en soltar, entregar nuestros problemas.

Pero hay gente que sí delega todo en un ente “superior”.

Yo entrego las cosas a Dios, pero me vuelvo creyente porque empecé a creer en mí y me pasaron cosas en las que dije: “esto no lo hago sola”. Me dí cuenta de que hay una parte que sabe que puede abrirnos las puertas si lo dejamos. Yo le llamé Dios, pero esta está dentro nuestro para abrir puertas. Acá tomamos responsabilidad de lo que pasa. Y tengo que cambiar yo para que cambie todo. Ahora bien, nuestros problemas no son el problema, son lo que esperamos de este y cómo reaccionamos ante el mismo.

¿Cómo comenzar con esto si eres una persona cero espiritual?

Haciéndonos conscientes de que el poder está en nosotros , que nuestra opinión de nosotros mismos es la que más importa y que no perdonar es vivir en el pasado. Y que cada problema trae un aprendizaje. Ahora bien, tenemos dos grandes frases, “gracias y te amo”. Incluso las podemos decir a regañadientes. Es fácil si se practica, pero lo difícil es soltar y no discutir.

Suena muy fácil. Pero a la vez muy difícil.

Es porque salirse de la zona de confort es opuesta a lo que nos enseñaron. Ahora, con los seminarios que dicto puedes entrenar más el subconsciente, que debe estar en ese estado incluso cuando no tenemos problemas. Y si no haces nada, al menos no te quejes, pero sé agradecido por lo que tienes en vez de concentrarte en lo que te falta.

Mabel dictará sus seminarios en Bogotá el jueves 6 de junio, sábado 8 y domingo 9. Más info acá: https://www.elcaminomasfacil.com/ho-oponopono-seminarios-eventos-talleres.htm

