No consumas medicamentos con Nimesulida: estos son los riesgos a los que te expones

Una nueva alerta ha emitido la Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios y esta vez va dirigida hacia el consumo de medicamentos con Nimesulida.

El fármaco Nimesulida se emplea principalmente para tratar dolores, inflamaciones, dolor y fiebre. Pero como reseña Cofepris en su página web, se ha comprobado en análisis internacionales que este compuesto estaría relacionado con trastornos hepáticos.

Por su parte, la Sociedad Internacional de Boletines de Drogas, también deploró el uso de Nimesulida con tantos riesgos que supone para la salud de los pacientes.

Riesgo de consumir Nimesulida

“La Nimesulida expone a los pacientes a daño hepático fatal. Cuando se necesita un medicamento antiinflamatorio no esteroideo, es mejor usar uno con un equilibrio favorable entre beneficios y daños, como el ibuprofeno”, explicó en un artículo publicado por Therapeutics Initiative.

Afirman que este compuesto no ofrece ninguna ventaja terapéutica. “Este medicamento antiinflamatorio no esteroideo no ofrece ninguna ventaja terapéutica o una mejor seguridad gastrointestinal en comparación con otros, mientras que expone a los pacientes a un mayor riesgo de trastornos hepáticos fatales”.

La Nimesulida nunca ha sido aprobada para su uso en países como EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y otros países en vista de las preocupaciones sobre su perfil de seguridad.

En 2002, Finlandia y España retiraron la Nimesulida del mercado luego de informes de daño hepático grave. Casos que incluyen 2 muertes también habían sido reportados en Francia. Irlanda y Singapur decidieron retirar la Nimesulida del mercado en 2007.

Te recomendamos en video: