Arranca la semana llena de espiritualidad con las reflexiones de Alberto Linero

Estar en una sintonía positiva, llena de energía y espiritualidad es vital para arrancar la semana. Afronta cada día como una oportunidad para ser feliz y crecer. Para ello te traemos las reflexiones del reconocido escritor y conferencista colombiano Alberto Linero.

Luego de abandonar el sacerdocio, Linero comparte sus enseñanzas a través de charlas, medios de comunicación y redes sociales. Con más de una veintena de libros publicados, lleva su mensaje a todos lados para inspirar un mundo mejor.

Mensaje de amor

-“Hoy quiero decir que, si quieres ser feliz, no puedes llegar a creer que el mundo es tuyo y que los demás somos inquilinos, vivimos alquilados, estamos para complacerte en todo”.

-“Señor mío y Dios mío, nada mejor que abrir los ojos y saberme amado por ti. Sí, hoy quiero comenzar este nuevo día sabiendo que me amas y que estás aquí manifestándolo con toda tu ternura y tu amabilidad”.

-“Es importante tener la disciplina de hablar bien de los otros, de bendecir con nuestras palabras a aquellos con los que trabajamos y compartimos la vida”.

-“Señor mío y Dios mío, gracias por esta jornada que me has ayudado a vivir con todo lo que ella ha traído. Te alabo en este momento del día, porque no paras de bendecirme en todas las experiencias que hoy he tenido. Siento tu mano poderosa que me guía en todas las situaciones”.

-“No permitamos que la tentación de generar violencia, con las personas que nos rodean, nos haga dañar al otro. Tenemos que superar el odio que pueda surgir cuando haya fricciones con los demás. Las discusiones, tal vez, no las podamos evitar en algunas circunstancias, pero dejar que el corazón se llene de rencor sí es decisión nuestra”.

