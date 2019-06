4 momentos en los que debes decir que no a la intimidad y está bien

Tener relaciones sexuales debe ser algo que las dos personas involucradas desean, por amor, pasión o deseo, no por obligación ni por complacer a nadie.

Las mujeres tenemos derecho de decir que no queremos tener relaciones si no es lo que deseamos y queremos, eso está bien y él lo debe aceptar.

Y existen algunos momentos en los que está bien negarse a tener relaciones sexuales y aquí te decimos cuáles son.

Si no quiere usar preservativo

Bien dicen que “sin gorrito no hay fiesta”, así que si tu pareja o la persona con quien deseas tener relaciones no quiere usar preservativo, estás en todo tu derecho de negarte a hacerlo, no solo si no quieres salir embarazada, sino por cuidarte de las infecciones de transmisión sexual.

Cuando te presiona

Si tu pareja te presiona para tener relaciones e intenta manipularte, es momento que digas que no si tú no quieres hacerlo.

Cuando simplemente no quieres

Si tú no quieres tener relaciones sexuales, ya sea porque no te gusta el lugar, o no quieres hacerlo con esa persona, y te sientes incómoda, debes decir que no.

Incluso si ya están en la cama a punto de hacerlo, no temas en detenerlo y decirle que no quieres hacerlo. Si él se molesta o te reclama, lo mejor es que te olvides de él y no lo veas nunca más.

