Te explicamos cómo adelgazar tomando agua de limón

Si estás interesada en perder algo de peso y mejorar tu organismo, beber cada día un vaso de agua con un “poquito” de limón te va a reportar numerosos beneficios.

Te preguntarás, ¿cuál es el mejor momento para beber un vaso de agua con limón para adelgazar? y ¿qué comenzará a experimentar mi cuerpo si pongo en práctica la rutina?, todas esas interrogantes serán respondidas.

Para comenzar, es recomendable beber diariamente entre 1 y 2 litros de agua para mantenernos hidratadas y satisfacer las necesidades del cuerpo. Unas propiedades que se acentúan si van acompañadas de un cítrico, en este caso del limón.

El limón es un fruto cítrico rico en vitamina C, pero, una de las propiedades menos conocidas es que tomar un vaso de agua con limón sirve para adelgazar.

El mejor momento para beber un vaso de agua con limón y adelgazar es por la mañana, justo después de levantarnos y sin haber ingerido ningún alimento antes. Es importante que el agua no esté ni caliente ni fría, para que no sea más difícil digerirla por nuestro cuerpo. No es necesario añadir azúcar.

Entre los principales beneficios de beber un vaso de agua con limón encontramos los siguientes:

– Beber un vaso de agua con limón aporta dos calorías. Una cantidad baja que va acompañada de 10 mg de potasio, 4 mg de vitamina C, 2 flavonas y 0,5 gramos de fibra.

– Debido a su sabor ácido vamos a aumentar la excreción de ácidos por la orina, haciendo que sea un alcalinizante y sirva para desintoxicar nuestro cuerpo.

– Mejora la inmunidad gracias a la acción conjunta de la vitamina C y las flavononas, las cuales incrementan el número de glóbulos rojos.

– Previene la aparición de cálculos renales, elevando los niveles de citrato de orina.

