Cinco afirmaciones de Louise Hay para iniciar la semana con energía positiva

Comienza esta semana con la mejor energía, llena de optimismo. Los retos que te esperan pueden ser la oportunidad perfecta para triunfar y sobre todo para ser feliz. Cada una de nosotras tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar nuestro entorno.

Para la famosa autora del movimiento del Nuevo Pensamiento, Louise Hay, tenemos la posibilidad de transformar nuestras vidas a través del pensamiento. La norteamericana escribió basó sus éxitos editoriales bajo esta premisa.

Autodidacta

Así vendió millones de libros, entre sus obras más famosas están Usted puede sanar su vida y El poder está dentro de ti y Afirmaciones: Como usar afirmaciones para cambiar tu vida.

Siendo víctima de abuso sexual, Louise Hay comenzó a trabajar su autoestima en la década de los 70. Inició con la meditación transcendental para poder superar los trauman de su niñez. Y entonces vio claro su camino: ayudar al prójimo.

Al final de su vida, aplicó sus técnicas curativas para superar el cáncer. Según su biografía, en cuestión de meses logró sanarse haciendo lo que tanto pregonó.

Un nuevo día

Louise Hay veía en cada día una esperanza para alcanzar nuestra felicidad, a través de pensamientos positivos que nos repetimos constantemente. Practica estas cinco afirmaciones esta semana y cuéntanos cómo te va.

Cada día me ofrece una nueva oportunidad. El ayer ya ha concluido. Hoy es el primer día de mi futuro.

Cuando me equivoco, me doy cuenta que no es más que una parte de mi proceso de aprendizaje.

Al perdonarme a mí mismo me resulta más fácil perdonar a los demás.

Todas las personas tienen algo que enseñarme. Hay un propósito para que estemos juntos.

El amor de mi corazón inunda alegremente todo mi cuerpo.

