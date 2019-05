7 razones por las que no estás teniendo ganas de tener sexo

Aparte de la reproducción, el sexo es esencial por muchas razones en cualquier relación. Se trata de la intimidad, placer y expresión sexual. El coito tiene muchos beneficios intelectuales, físicos, emocionales y sociales positivos. Ya sea que se trate de una relación a largo plazo o de una que recién comienza, el sexo es una cosa importante a considerar para tu salud en general.

Sin embargo, si en los últimos días o semanas (o más) no has tenido relaciones con tu pareja porque no sientes ganas puedes sentirte confundida. Aunque a veces se trata de algo pasajero, un impulso sexual notablemente bajo en las mujeres es casi siempre un síntoma de algo que requiere atención en su vida o en su cuerpo. Estas son algunas de las causas más comunes de la libido baja; es útil considerar lo que podría aplicarse en tu caso antes de consultar a tu médico u obstetra / ginecólogo.

Tus hormonas están desequilibradas

Las deficiencias de hormonas sexuales, en particular el estrógeno y la testosterona, son la razón número uno que provocan una baja en el líbido. La píldora u otro anticonceptivo hormonal, como un DIU de progestágeno, pueden ser los principales causantes ya que alteran las hormonas pero el embarazo y la lactancia también puede alterarlas.

No estás durmiendo bien

La falta de sueño definitivamente puede desconectarte de tu lado sexy. Nuestros cuerpos pierden el deseo de tener relaciones sexuales cuando luchamos por satisfacer nuestras propias necesidades energéticas. Si últimamente no has sentido ganas de tener sexo, puede que no estés teniendo la mejor calidad de sueño,

Estás tratando de perder peso.

Si bien mantener un peso saludable puede ayudarte a mantener un impulso sexual saludable, una dieta radical puede detener la libido. Las deficiencias de nutrientes tienen un costo enorme. Si bien el ejercicio moderado aumenta la libido, el ejercicio extremo tiene el efecto contrario, lo mismo pasa con la restricción de alimentos. En otras palabras, todo con moderación.

Estás muy estresada

Si has estado vertiendo toda tu energía emocional en tu trabajo o te has estado preocupando por las finanzas o el drama familiar, es posible que no quede mucho para el sexo. Encuentra alguna actividad o estimulo que libere tu mente. Considera meditación, yoga, relajación progresiva y otros. O aprenda sobre los aceites esenciales: el aceite esencial de vainilla es un afrodisíaco.

Estás tomando antidepresivos

Los antidepresivos como Prozac o Paxil causan notoriamente bajo deseo sexual. Si sospechas que esto es un problema, habla con tu médico, quien podría cambiarlo a otro medicamento que no esté asociado con este efecto secundario.

Estás deprimida (y no estás tomando antidepresivos)

La depresión no tratada está estrechamente relacionada con la libido baja, por lo que no deje que los posibles efectos secundarios mencionados anteriormente lo asusten y busquen tratamiento, si crees que podrías necesitarlo. A veces, el tratamiento de la ansiedad y la depresión subyacentes con un ISRS (inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina) puede mejorar la libido, a pesar de los posibles efectos secundarios.

Eres infeliz en tu relación.

Si solías estar con tu pareja pero ahora rara vez te sientes interesado en la idea, podría ser el momento de definir lo que quieres. lo mejor es tener una conversación honesta y abierta. Tal vez la tensión está distrayéndote demasiado y solo necesitan tomarse un tiempo para enfocarse en su conexión íntima. Puedes recurrir a terapeutas sexuales, quienes pueden sugerir nuevas formas de ayudar a aumentar su deseo.

