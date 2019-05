7 cosas que pasan cuando eres una persona que cambia de humor drásticamente

Los cambios drásticos de humor tienen muchos orígenes y mientras que todos te molestan con que "estás en tus días" o "te hace falta sexo", tratas de poner tu mejor cara cuando en el interior quieres darles un puñetazo. Te entiendo, es difícil no estallar frente a la humanidad pero es realmente complicado que te entiendan si a veces no te entiendes ni a ti misma, ¿o no?

Aquí te dejamos algunos puntos con los que seguro te identificarás si eres de las que cambia de humor de un momento a otro.

Envías mensajes de texto de los que te arrepientes una hora después

Hay momentos en los que estás tan molesta, que necesitas desahogarte y que sientes que el mundo se está acabando, por lo que envías un mensaje de texto a alguien que sin deberla ni temerla, se cruzó en tu lista de contactos. El problema es que, una o dos horas después, una vez que logras calmarte, te arrepientes de haber escrito todo ese drama y desearías poder borrarlo. Cuando la otra persona responde para preguntar qué está mal, debe retroceder, respirar y decirle que todo está perfectamente bien. Aunque quieras explotar, lo mejor es pensar antes de teclear.

Tu día puede arruinarse por las cosas más tontas

Podrías estar teniendo el mejor día de tu vida, pero de pronto, verás algo en las redes sociales que hará que tu corazón se acelere o se derrumba. Tu estado de ánimo se arruinará y si bien sabes que no debes dejar que tus emociones te dominen, no podrás evitarlo. Te costará recuperar ese buen humor.

Seguido haces planes y los cancelas

Cuando estás de buen humor, quieres aprovechar al máximo tu vida. Quieres ver amigos, probar nuevos restaurantes, salir a correr o viaja. Es en esos momentos de felicidad e hiperactividad que haces planes con personas que quieres ver, pero una vez que tu estado de ánimo se vuelve amargo otra vez, te arrepientes de todo lo que organizaste y cancelas. Te preguntas por qué querías salir de casa en primer lugar y te odias a ti misma por ser tan social. Después de todo, nada como pasar la tarde en el sillón, viendo Netflix.

Nunca puedes saber cómo reaccionarás a la cafeína o el alcohol

A veces, una taza de café por la mañana te hace más productiva y feliz pero otras, te hace sentir más ansiosa y de malas. A veces el alcohol te pone de un humor increíble y te convierte en el alma de la fiesta. Otras veces terminas llorando en un baño como un bebé. Es difícil para ti saber cómo te afectarán porque tus reacciones siempre son muy diferentes. Eres impredecible y por eso te tienen miedo.

Tomas decisiones drásticas, pero terminas cambiando de opinión

Cuando un amigo te molesta, una parte de ti quiere eliminarlo de las redes sociales, borrar su número y nunca volver a hablarle, hasta que te calmas y te das cuenta de lo mucho que los amas. Cuando algo sale mal en el trabajo, una parte de ti quiere renunciar y buscar un nuevo trabajo, hasta que te calmas y te des cuenta de que tienes suerte de estar donde estás. Tienes reacciones extremas a cada pequeña cosa que sucede. No manejas bien el dolor ni la ira.

Terminas diciendo cosas de las que te arrepientes

Cuando intentas expresar tu punto de vista, puedes subir la voz un poco demasiado alto. Puede que te pongas un poco a la defensiva. Puede llevar su discusión demasiado lejos porque le apasionan todas las opiniones.

Intentas lo más difícil para trabajar en ti mismo

No quieres que te conozcan como inconstante o impredecible. Sabes que sufres de cambios drásticos de humor, pero también sabes que tienes el control de tus acciones. Sabes que puedes mejorarte si te esfuerzas.

