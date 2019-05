Estudio revela que 8 de cada 10 parejas infieles salva su relación

La infidelidad es uno de los principales motivos para el fin de un amor. Sin embargo, un estudio ha revelado que dicha razón no siempre es determinante. De acuerdo a una encuesta de 'Second Love', portal especializado en citas infieles, 8 de cada 10 parejas logra salvar su relación.

Y es que según el 89% de los participantes (de Argentina) es gracias a la infidelidad que el matrimonio se ha sostenido. Esto debido a que permite recuperar la adrenalina que los años "desgastan" con el tiempo.

Atención a estas cifras: el 53,58% asegura que la razón de una infidelidad es el agotamiento y la monotonía en las parejas. Y otro 64,93% confiesa que sí sería capaz de perdonar un engaño para que el matrimonio siga con vida.

Los números revelan que 8 de cada 10 parejas, que es víctima de un capítulo infiel, no solo rescata la relación sino que además mejora el trato con su "amor", la comunicación se vuelve más fluida y hasta recuperan el hábito de tener sexo. En las conclusiones del estudio, hecho por 'Second Love', la infidelidad no es un problema sino una alerta.

Sin embargo, el sexólogo Walter Ghedin afirma que sigue siendo un arma de doble filo. "En las consultas veo muchos perdones que luego se transforman en venganza y rabias. Una mujer que es víctima de la infidelidad simula un perdón para pasar de sometida a sometedora", explica.

Pero también agrega que puede suceder al revés. Es decir… la persona engañada eleva su efusividad y excitación, ya que entra en un estado de competencia para demostrar que es más atractiva que la presunta amante.

