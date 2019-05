Endometriosis: ¿Qué es, causas, síntomas y cómo se hace el tratamiento?

Dolor intenso, cólicos y exceso de sangrado menstrual. Atención: estos pueden ser algunos signos de endometriosis.

¿QUÉ ES ENDOMETRIOSIS?

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria y proliferativa caracterizada por el crecimiento del tejido del endometrio, que recubre la capa interna del útero, en lugares externos al órgano, como en trompas, ovarios, vejiga e intestino.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA ENDOMETRIOSIS?

Todavía no hay consenso médico sobre lo que sería responsable de causar la endometriosis. Hay algunas teorías que defienden que sería un flujo contrario de la menstruación, con un movimiento de ascenso.

Sin embargo, algunos estudios ya encontraron signos de la enfermedad en autopsias de fetos, lo que indicaría la presencia de un factor genético que provocaría la endometriosis.

¿Es posible prevenir la endometriosis?

Justamente por no tener una causa definida, es difícil establecer métodos de prevención. Lo que el ginecólogo y obestro Domingos Mantelli alerta es la importancia de los hábitos de vida saludables, como la práctica regular de ejercicios físicos, alimentación sana y variada, además de la disminución del estrés, la calidad del sueño y no fumar o ingerir bebidas alcohólicas.

¿Cómo una mujer puede identificar los síntomas de la endometriosis?

Los principales síntomas de la endometriosis son dolor intenso durante el período menstrual, dolor durante la relación sexual y dificultad para quedar embarazada. Sin embargo, los pacientes ya recibieron diagnóstico de la enfermedad sin sospechar ningún problema o presentar síntomas. El cuadro puede ser asintomático.

¿Cómo se diagnostica la endometriosis?

Durante la consulta con el ginecólogo, es importante hablar de cualquier cambio que haya percibido durante su ciclo menstrual. Él debe hacer algunas preguntas para entender lo que podría estar causando estos problemas.

La endometriosis requiere diagnóstico clínico, por exámenes de tacto vaginal y de sangre, y también de imagen, como resonancia magnética y ultrasonido transvaginal.

¿El dolor de espalda, sangrado después de la relación sexual y la menstruación oscura son síntomas de endometriosis?

Estos síntomas pueden ser sentidos por mujeres con endometriosis, pero también pueden indicar otras enfermedades. El sangrado después de la relación sexual puede indicar heridas en el cuello del útero causadas por VPH (Virus del Papiloma Humano) o pólipo en el endometrio, por ejemplo.

"Dependiendo de la intensidad de los cólicos, la mujer con endometriosis puede tener dolor de espalda, sí", explica Mantelli. Por lo tanto, es importante pasar en consulta con un ginecólogo para que pueda hacer el diagnóstico correctamente.

¿La endometriosis retrasa o desregula la menstruación?

No. La endometriosis no suele afectar el ciclo menstrual. Según Mantelli, las enfermedades capaces de provocar cambios en la menstruación son, por ejemplo, miomas o pólipo uterino – en el caso, aumentando el flujo menstrual – y el síndrome de los ovarios poliquísticos – disminuyendo el flujo.

¿El sangrado característico de endometriosis ocurre solamente durante el período menstrual o en la forma de escapes también?

Generalmente, el dolor y el desconfroto son sentidos con mayor intensidad en el período menstrual. De cualquier forma, al percibir cualquier alteración, como un sangrado inesperado, busque un médico. Puede tratarse de endometriosis, otra enfermedad o un simple trastorno hormonal.

¿Existe cura para la endometriosis?

La endometriosis no tiene cura, pero tiene control y tratamiento. Se puede hacer la base de anticonceptivos o, en casos más graves, con una cirugía por videolaparoscopia para retirar los puntos del endometrio que están lesionados.

"No hay cura porque lo que hacemos es la remoción de las células del tejido que no deberían estar donde están, esas células, muchas veces, ya nacieron con la mujer. Entonces, la herida puede ser tratada, pero no hay garantía de que la enfermedad no va a reaparecer ", explica Martelli.

¿Las mujeres con endometriosis pueden quedar embarazadas?

La endometriosis hace más difícil quedar embarazada, pero es posible. Lo que los médicos advierten es que la enfermedad es un factor de riesgo para el aborto de repetición.

¿Cada ciclo menstrual puede tener características diferentes y variar aún más de mujer a mujer. Si en un ciclo, ella siente fuertes dolores y un sangrado intenso, y en el otro no, ella debe sospechar de endometriosis?

No siempre los síntomas son iguales en todos los ciclos, pero al percibir cualquier anormalidad, la mujer debe buscar al ginecólogo. "No existe un consenso sobre cuántos días o cuántas veces debe suceder algún síntoma inusual, pero, de todos modos, es importante investigar", recomienda Mantelli.

Fui diagnosticada con endometriosis. ¿Qué impacto puede tener esta enfermedad en mi vida?

Por más que sea una patología, la endometriosis no es considerada una enfermedad maligna y no es letal, de acuerdo con Mantelli. "Lo que pasa es que ella termina con la calidad de vida de la mujer, debido a los fuertes dolores que pueden dificultar las relaciones sexuales y el día a día."

La endometriosis debe tratarse cuanto antes, pues el crecimiento anormal del tejido del endometrio puede llegar a afectar a otros órganos, como el intestino, provocando dolor al evacuar, y la vejiga, que causaría infecciones urinarias más frecuentes.

