El grave daño que puede sufrir tu cuerpo por usar el celular en el baño

Muchos acostumbramos a usar el celular cuando vamos al baño, y hasta tendemos a estar más rato de lo requerido allí pues nos distraemos con el teléfono.

Sin embargo, esto no le hace nada bien a tu cuerpo, y es que puedes sufrir de prolapso rectal.

Ocurre cuando el recto se cae y sale a través de la abertura anal, como consecuencia de la pérdida de fijación dentro del cuerpo.

Y esto mismo le ocurrió a un hombre en China, quien pasó más de media hora sentado en el inodoro mientras jugaba en su celular.

Al darse cuenta que tenía un bulto del tamaño de una pelota en su ano fue llevado de emergencias al hospital.

Los médicos que lo atendieron explicaron que el bulto era el recto del hombre, que se salió porque perdió su apego al cuerpo.

El doctor Su Dan, del hospital Afiliado de la Universidad de Sun Yant, detalló que "el paciente fue diagnosticado con prolapso rectal, que pudo haber sido causado por usar el celular en el baño y quedarse sentado en el inodoro por más de 30 minutos".

“Estar sentado o en cunclillas en la taza de baño se crea una presión en el abdomen y se va acumulando, lo que obliga al recto a sobresalir porque los músculos pélvicos no son tan fuertes para sostenerlo. Al no tener una superficie sólida que soporte todo el peso del cuerpo, los músculos de la pelvis no resistieron”, explicaron los especialistas.