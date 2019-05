Cómo lidiar con el dolor de una ruptura repentina

Imagina que has estado saliendo con alguien especial durante varias semanas o meses, incluso años. Ni siquiera medías el tiempo porque simplemente eras feliz. De pronto, la otra persona te pide terminar la relación, sin explicación o lógica alguna.

No es de extrañar que esa ruptura sea una sorpresa. Y para empeorar las cosas, sus razones para separarse parecen estar fuera del campo izquierdo y no tienen ningún sentido.

En primer lugar, sé que te parece repentina e irrazonable, pero lo más probable es que no lo sea para esa persona. Cuando alguien rompe contigo, probablemente han estado pensando en esto por un tiempo. Te parece repentino pero seguramente ya tenía el momento para hacerlo. No te parece razonable y duele mucho pero todo tiene un por qué.

Entonces, ¿cómo lidiar con una ruptura así?

Grita todo el dolor y la frustración. Algunos días serán más fáciles que otros, pero sobre todo, recuerde que el tiempo lo cura todo. Un día no te sentirás así. Pero hasta entonces, solo tienes que trabajar con las emociones y tomarlas día a día.

Rodéate de seres queridos

Las rupturas pueden hacer que te sientas más solo que nunca, pero en realidad no tiene por qué ser así. Confía en los más cercanos a ti. Tener a alguien con quien hablar y un hombro para llorar hace toda la diferencia. Hay personas dispuestas a escucharte y cuidarte, déjalos. Incluso el simple hecho de que la gente te envíe un mensaje preguntándote cómo te encuentras y deseándote un buen día significa el mundo.

Cuídate lo mejor que puedas

A menudo subestimamos la gravedad del estrés emocional prolongado en nuestra salud. Durante este tiempo, es más importante que nunca cuidarse. Inicialmente, aunque puede que te resulte casi imposible comer y no te preocupes porque es completamente normal. Lo que sucede durante este tiempo es que tus niveles de adrenalina y cortisol están fuera de control.

Si es posible, también intenta reducir la carga de trabajo para tener tiempo de sufrir. Obviamente, no planeamos rupturas en nuestro calendario, por lo que no siempre podemos tomarnos el tiempo libre, tenemos responsabilidades. Pero si algo no cede, tu salud física y mental puede tener un costo.

Escribe una lista de pros y contras

Sí, al igual que el episodio en Amigos donde Ross escribió una lista de pros y contras para Rachel. Ni siquiera estoy bromeando, esto ayuda mucho. Las rupturas de este tipo son extrañas porque no importa lo enojada que esté con esa persona por la forma en que ha manejado la situación, es tan difícil deshacerse de sus sentimientos por ella. Y enfrentémoslo cuando estás en esta situación, reflexionar sobre todos los buenos recuerdos es doloroso. Para ayudarnos a seguir adelante, tenemos que empezar a pensar de manera más práctica. A menudo, cuando amamos a alguien, nos cegamos ante todas sus cualidades no tan grandes, pero ahora es el momento de quitarnos las gafas de amor y quizás ver a estas personas por quienes realmente son, o al menos, por quienes se han convertido.

Son ellos, no tú

A menudo, cuando las personas toman decisiones imprudentes es porque están pasando por algo internamente. Y en lugar de confiar en ti, eligieron castigarte. Quizás hubo influencias externas involucradas, un momento de debilidad, malentendidos o enojo mal dirigido. Quién sabe. Si las muchas clases de psicología en la universidad me enseñaron algo, es que el cerebro es un órgano complicado.

Apenas podemos entender nuestro propio y mucho menos el de alguien más. Sin embargo, lo que sí puedo asegurarte es que sus acciones hablan más de ellos que tú. Una buena persona nunca te hubiera tratado de esta manera. Entonces, recuerda esto la próxima vez que pienses que no eres lo suficientemente bueno. Te lo prometo, eres más que suficiente.

Te recomendamos en video