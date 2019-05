5 formas en las que puedes convertirte en una mejor versión de ti

Hay algunos buenos hábitos, técnicas y actitudes que puedes poner en práctica para ser más como la persona que quieres ser. Por supuesto, ser la mejor versión de uno mismo no es fácil, lleva tiempo y esfuerzo continuo. Es un proceso que debes disfrutar y tomar con calma.

Todos podemos ser mejores cada día, sólo hay que aceptar que tenemos el poder de cambiar. Estos consejos te ayudarán a saber quién eres como persona y el tipo de superación personal que buscas.

El fracaso no es el fin del mundo.

Si constantemente piensas en lo que otras personas pensarán de ti cuando te equivoques, deténte inmediatamente. El fracaso es un proceso natural y no es el fin del mundo. Todos cometemos errores y tropezamos, incluso las personas más exitosas. El fracaso siempre nos ayuda a aprender para tener éxito en el futuro, lo único que debes hacer es aprender a ver el lado positivo. No dejes que el miedo al fracaso te detenga.

Vive para complacerte a ti mismo en lugar de a los demás.

Vive siempre en el momento presente y celebra tus pequeños triunfos. Priorízate a ti mismo. Vive tu vida al máximo para complacerte a ti mismo y no a los demás. Tratar de complacer a la gente sólo te llevará a la depresión, el estrés y los problemas de salud. Así que deja de querer agradarle a todos. Te ayudará a recuperar tu confianza en ti misma.

Rodéate de positividad

La positividad juega un papel importante en la superación personal. Así que siempre rodéate de una conversación positiva contigo misma. Literalmente ten una charla positiva en tu cabeza, házte cumplidos y recuérdate lo mucho que vales. Cuando tienes pensamientos negativos, la vida se vuelve un problema, así que evítalos. Deja de decirte que no puedes, que no lo mereces o que no eres alguien importante.

Aprende a confiar en ti misma y tomar riesgos

Ten confianza en tus habilidades. A veces es bueno correr riesgos, como si teme enfrentar las entrevistas y luego hágalo. Toma una clase, aprende una nueva habilidad y desafía lo que sea que te esté frenando. Tomar un riesgo y tener fe en ti mismo. La positividad puede abrirle las puertas al éxito.

Aprende algo creativo todos los días.

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo creativo o algo que realmente te gusta hacer? Este es el momento de hacerlo, verás el impacto positivo que tiene en tu vida. Siempre trata de aprender algo nuevo que pueda ayudarte a convertirte en una mejor versión de ti misma, no importa lo pequeño que sea.

Te recomendamos en video