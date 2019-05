Así es como puedes lidiar con una persona celosa

¿Tienes una amiga que está secretamente celoso de ti? ¿Su negatividad está afectando tu vida? O quizá tu relación está siendo opacada por los celos de tu pareja.

Los celos son un sentimiento que traen muchos problemas, sacan lo peor de una persona y destruyen relaciones. Es posible que hayas sentido celos de otras personas en innumerables ocasiones, pero ¿alguna vez has estado en el extremo opuesto en el que una persona cercana está celosa de ti?

La gente dice que debes sentirte halagada cuando la gente se pone celosa de ti, pero ¿es ese realmente el caso? ¿Qué puedes hacer para mejorar la situación si sabes que un buen amigo tiene algo en tu contra simplemente porque tienes más éxito?

Es posible que haya conseguido una promoción en el trabajo, haya perdido peso o te hayas comprometido. Tu primer instinto es compartir las buenas nuevas con las personas que amas, especialmente con tu familia y amigos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la reacción de tus reacciones no son en absoluto lo que esperabas?

En lugar de sentirse muy feliz por ti, tu amiga minimiza tu logro y te rechaza como algo que cualquiera podría haber logrado. Esto probablemente te dejará sintiéndote herida y confundida. Aquí hay 5 pasos detallados para tratar con una amistad celosa.

No ignores la situación

Ignorarlo solo empeorará las cosas. Al igual que una herida que se deja fecundar hasta que se necesita la amputación, los celos y la amistad se comportan de manera similar. Si lo dejas y dejas que el disgusto y los celos crezcan, solo harás que la separación entre los dos sea más grande. Dependiendo de lo cerca que estés de este amigo, debes determinar si deberías dejarlo pasar o enfrentarlo. Conoces a tu amiga mejor que nadie, así que cuando llegue el momento, cuídate y toma una decisión ejecutiva inteligente para no ignorarla. A pesar de que es aconsejable comentarlo si son buenas amigas, esto es algo que solo tú puedes decidir.

Habla honestamente pero con suavidad

Tómate el tiempo para hablar con tu amiga sobre cómo se sienten. Sé honesta pero gentil. Debes recordar que se aferran al resentimiento y la única forma de que lo dejarán pasar es que sostengas su mano y le hables con franqueza. Seguramente negarán todo y tratarán de voltear las cosas a su favor; esto es normal pero no es una derrota. Nunca comiences la conversación con algo tan directo como "Sé que estás celosa de mí". En su lugar, comienza diciendo: "Me he dado cuenta de que las cosas han cambiado entre nosotras y que pareces distante".

Ofrece ayuda, luego deja en claro que se han distanciado y que algo tiene que cambiar. Básicamente, tienes que guiarla haciéndole saber cuánto significa su amistad para ti y que apoyarse mutuamente en los malos y buenos tiempos es parte integral de una relación increíble.

Ponte en sus zapatos

Los celos son una emoción muy negativa que emite vibraciones muy malas. Es inevitable que tu amigo azote inconscientemente o cree una distancia enorme entre ustedes dos. Antes de enojarte o estar a la defensiva, trata de ponerte en su lugar. No solo eso, caminar una milla en ellos. Piensa en cómo te gustaría ser confrontado si fueras ellos. Decide tu curso a través de sus ojos y desde su punto de vista. Tal vez realmente estás frotando tu éxito en la cara de tu amigo. Tal vez te jactes demasiado sin siquiera darte cuenta. Al final del día, intenta experimentar lo que siente la persona celosa y sabrás qué hacer a continuación.

¿Determina el “por qué”?

Otra cosa importante que debes hacer es determinar el "por qué". ¿Por qué está celosa tu amiga? ¿Por qué esta persona se siente así ahora? ¿Por qué esta persona siempre tiene que convertir las cosas en una competencia? ¿Por qué esta persona siente la necesidad de verte fallar? La mayoría de las veces, las personas tienen sus razones para sentirse celosas. Ya sea que tu novia esté celosa de ti por pasar tiempo con otro grupo de amigos, o que una amiga esté celosa de que hayas sido ascendida o que otros chicos se fijen en tu, tiene que haber una razón para todo. Al comprender el "por qué", entonces podrás tomar una decisión informada sobre cómo abordar la situación.

Dale a tu amiga un poco de atención

Calamar a una persona celosa es como tratar con un niño pequeño, requiere mucho tiempo, atención y cumplidos. Básicamente, hay que llenarlos de positividad para que puedan deshacerse de esa negatividad reprimida. No hay duda de que los celos tienen sus raíces firmemente implantadas en la inseguridad y la baja confianza en sí mismos. Si puedes levantar a tu amiga, tienes más posibilidades de vencer los celos que si eliges no hacer nada. Siempre sé honesta con tus elogios y consejos. Tu amiga celosa tiene una venganza personal en tu contra y encontrará fallas en todo lo que te propongas hacer, incluso cuando los felicites. Solo recuerda ser muy paciente y sincero.

Decide si quieres mantener la amistad

Cuando se trata de tratar con un amigo negativo y celoso, hay confusión y dolor. Tienes que decidir cuándo la amistad se vuelve demasiado tóxica para continuar luchando.

Si has hecho de todo para que esa persona amigo se sienta mejor pero sin éxito, es posible que debas comenzar a pensar en tomar medidas drásticas como alejarte. Comienza pensar si necesitas este tipo de drama en tu vida. Todos deben elegir ser felices, ya sea por ellos mismos o por los demás, y si su amigo no puede hacer esto por usted, tal vez solo necesites un nuevo amigo.

