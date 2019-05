Acostarte en tu cama con la ropa que usaste todo el día es lo peor que puedes hacer

No hay nada más reconfortante que llegar a casa y acostarte en tu cama después de un largo día, después todo, te bañaste en la mañana y no hueles mal. Sin embargo, eso no significa que la ropa que llevas no esté asquerosamente sucia. Piénsalo, la llevabas en el metro, en el banco, en el trabajo, en el gimnasio o en ese restaurante al que fuiste con tus amigas.

Así que antes de pensar en ponerte cómoda debajo de las sábanas o incluso sobre ellas, sin cambiarte a pijama (o al menos una camiseta y pantalones de tu cajón), aquí hay algunas posibles consecuencias graves que pueden hacer que quieras quemar tu cama entera.

Los humanos somos asquerosos

Practicar una buena higiene es muy importante para tu salud en general, sin mencionar su vida social, pero hay cosas que ocurren naturalmente en el cuerpo, en el transcurso del día que no se puede decir son lo más limpio. Piénsalo, constantemente estamos eliminando células de la piel, soltando aceites de la piel y secretando sudor en todo lo que llevamos puesto. Los seres humanos arrojamos alrededor de 500 millones de células de la piel y un litro de sudor, todos los días, ¿te imaginas todo lo que se queda impregnado en tu ropa?

Los gérmenes se pegan a ti como pegamento

Las bacterias y los organismos pueden sobrevivir semanas o incluso meses en la ropa, de acuerdo con investigadores del departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Nueva York. Si la ropa nueva (aún recién sacada de la tienda) puede estar contaminada con millones de bacterias, norovirus o gérmenes estafilococos, ¿te imaginas la que llevas todo el día en todos los lugares abarrotados de personas? Siempre es bueno esterilizar la camiseta con la que acabas de caminar ese día caluroso durante 12 horas.

Erupciones, acné, infecciones, asama

De acuerdo con Dermascope.com, los tejidos restringidos pueden desencadenar brotes o irritaciones de la piel. Una de las principales causas de acné en la espalda y el pecho se debe a la presión y fricción prolongadas al frotar repetidamente la piel, como las camisas apretadas y las mochilas. Y cuanto más grave es algo, peor puede ser la ruptura. Las sábanas sucias y la ropa sucia pueden transferir la suciedad y las bacterias al folículo piloso, causando que se obstruya y se infecte.

Por si fuera poco, la suciedad de tu ropa en la cama puede provocar asma y alergias. El resultado son sábanas infestadas de bacterias y tras un par de semanas comienzan a notar los padecimientos.

