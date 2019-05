5 formas en la que un hombre enamorado te procura

1.- Te presta atención

No al nivel que seas su hija y tenga que estar el 100% detrás de ti mimándote. Los dos tienen vidas independientes y por lo tanto está bien que no estén todo el tiempo juntos.

Sin embargo, cuando está contigo nada más le interesará. Cuando alguien te gusta, no quieres irte, ni que se acabe, y poco interesa lo que pase alrededor.

2.- Hace esfuerzos por estar contigo

Sabemos que entre más crecemos menos tiempo libre tenemos y mucho menos energía. Por eso, aunque tal vez no pueda estar como un colegial contigo todo el tiempo, si buscará cualquier pretexto. Cuando tienes tantos pendientes, estar con alguien es hacer un esfuerzo.

Si le gustas, simplemente ahí estará para ti.

3.- Te buscan

No hay más, simplemente quien quiere estar contigo te busca. Cuando pone pretextos, te cancela todo el tiempo, te deja en visto, ahí te darás cuenta que tal vez no es tan serio como te estás imaginando tú.

4.- Te preguntan si ya llegaste

Hay otras formas de decir te quiero y esta es una de ellas. En el momento en el que se preocupan por tu salud, por tu bienestar y están atento de eso puedes darte cuenta que hay un genuino interés por ti.

5.-No quieren cortar la conversación

A muchos no les gusta hablar por mensaje, así que no lo tomes personal. Pero si una persona te busca por otros medios como son llamadas telefónicas, o te invitan a salir para mejor hablar por persona. No importa el canal que ellos empleen, simplemente te vas a dar cuenta inmediatamente. No pongas pretextos, cuando tu propia voz interna te está diciendo que hay algo que no está fluyendo como debería.

