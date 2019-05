4 señales que indican que tu relación no está destinada a ser

El cliché de que algunas personas entran en tu vida por "una razón" y si no está destinada a ser es muy cierta. Si comienzas a sospechar que tú y tu pareja no están destinados a durar para siempre, puede ser difícil enfrentarse a la realidad, pero separarse y seguir puede ser mejor para ambos antes de que todo se convierta en una pesadilla.

Necesitas ver la situación de manera realista y ser honesta contigo misma. Ver las cosas por lo que son. No por lo que deseabas que fueran". Por lo tanto, si algo se siente mal en su relación últimamente, es posible que desee mirar hacia atrás y ver si usted y su pareja se han encontrado con alguna de estas señales de que su relación no está destinada a ser.

SUS SUEÑOS CHOCAN

Es totalmente normal que cada quien tenga sueños diferentes pero si sus sueños son incompatibles, eso podría ser una señal de que su relación no está destinada a funcionar. Si ninguna de las partes está dispuesta a comprometerse, podría ser el momento de una conversación más seria.

Si sus sueños chocan, eso significa que uno de ustedes tendrá que renunciar a algo realmente importante para que la relación funcione. Si realmente amas a tu pareja, deberías querer que todos sus sueños se hagan realidad y no alentarlos a que dejen esas cosas atrás y viceversa.

NO TRABAJAN JUNTOS PARA RESOLVER SUS PROBLEMAS.

Resolver conflictos juntos e intentar llegar a un acuerdo o solución puede ser realmente importante cuando se trata de relaciones. Pero cuidarse y respetarse mutuamente mientras se resuelve un problema es tan importante como resolverlo.

La clave del conflicto no es resolverlo, sino comunicarse y cuidarse a través de él. Si no vale la pena luchar por la relación, ¿cómo podría estar destinado a ser?.

NO PUEDEN TOMAR DECISIONES JUNTOS.

Sí, las tareas pueden estar divididas como hacer la reserva para el cine o la planificación de las vacaciones. Está bien tomar la iniciativa en cuanto a las cosas si tu pareja está tomando la iniciativa en otros. Pero ese es el truco: ambos están contribuyendo. Si una persona tiene que estar a cargo o el control, eso no suele ser saludable. Si tu relación no tiene espacio para ambos lados de una discusión, un plan o una conversación, entonces es posible que no sea compatible. En una sociedad, es importante que ambos socios tengan sus perspectivas escuchadas y que sus necesidades sean escuchadas. Se llama una asociación por una razón.

HA TRAICIONADO TU CONFIANZA EN MÁS DE UNA OCASIÓN

Si tu pareja ha continuado rompiendo su confianza repetidamente, eso podría ser una señal de que no lo respetan tanto como debería serlo un buen socio. Si le has confiado cosas muy íntimas a tu pareja y te traicionan tu confianza, y le dices a cualquiera que escuche tus secretos más profundos y vulnerables, es probablemente más saludable separarse. Confiar en tu pareja es lo mínimo. Si no puedes confiar en ellos, no hay mucho más que puedas hacer.

Si algo de esto te suena familiar, no te asustes. Hacer un esfuerzo honesto para resolver estos problemas y trabajar en su relación no está fuera de la mesa. Puedes intentar trabajar en ellos. Haz tu parte para ver si puedes ayudar a cambiar la dinámica. Pero tu pareja también debe hacer un esfuerzo igual. Se necesitan dos para el tango y, a veces, aceptar que eres incompatible puede ser la opción más saludable.

