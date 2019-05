Cuatro cosas que no debes publicar en redes sociales sobre tu relación de pareja

Cuando encontramos el amor nos sentimos vivos, entusiasmados y queremos demostrarle nuestra felicidad al mundo entero, sin embargo, algunas cosas de pareja solo deben ser únicamente para la relación.

Compartir tanto públicamente puede parecer más aire caliente que sentimientos genuinos. Entonces, si realmente quieres profesar tu afecto, compártelo en privado con tu amado, sin los "me gusta”.

Las siguientes acciones deben evitarse en una relación de pareja

Nadie debe enterarse de los problemas: Hacer pública tus molestias no es necesario, por el contrario pude incrementar el conflicto, ya que esto puede facilitar la intromisión de terceros, quienes normalmente no tienen el panorama completo de lo que ocurre.

Tus conversaciones de texto: Ya sea un simple "Te extraño" o una broma muy divertida para ti, te lo rogamos: no subas una captura de pantalla a Instagram. Esto no era una conversación de grupo, y no queremos saber qué significa realmente "Muffy McStuffins”.

Una alimentación sin fin de fotos de pareja: Una foto es linda y dos está bien. Pero publicar lo que comes junto a tu pareja es demasiado, trata de concentrar tus energías en disfrutar tu momento con esa persona especial.

Selfies de cama: El pecado cardinal es la imagen post-coito. Mantenga las cosas en su habitación y fuera de las redes, no es necesario que todos sepan lo que ocurre en la intimidad.

