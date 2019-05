La zumba no es efectiva para bajar de peso, según un experto

View this post on Instagram

Hot alarm new video with my zumba bestie @zumbaisko @zumba.asli 🥰🥰🥰 @zumbawithseda Song: #sueltala Song by @jorgeluischacin Choreo by @tommy.eze @benjaminzj #zumba #zumbachoreos @zumba @zumbaturkeyy @zumbabeto @zincommunity @albertoperlman @zumbachoreos @zumbachoreos.tr