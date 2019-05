Acelera el metabolismo y quema grasa abdominal con estos ejercicios de alta intensidad

View this post on Instagram

📌 Vas a necesitar: cronómetro . ⏳Duración: 30 minutos (Avanzado). 👶Principiantes 2 series . 👧Intermedios 3 series . 😤Avanzados 4 series . 💥 40 segundos de cada ejercicio. 😴Descanso 40 segundos máximo entre cada ejercicio .