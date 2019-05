Jugo verde con piña y menta para quemar grasa del abdomen y de las piernas

Los jugos verdes se han convertido en el nuevo elixir de la juventud y de la vida saludable. Éstos condensan en un solo vaso todas las vitaminas y minerales contenidas en frutas, vegetales.

Entre sus múltiples beneficios está la inyección de energía durante todo el día y con la cantidad de antioxidantes que aporta, también son capaces de retrasar el envejecimiento.

Si tienes problemas de digestión, los jugos verdes contienen enzimas digestivas que mejora la salud de tu estómago y del tránsito intestinal. Así mismo, fortalecen tu sistema inmunológico protegiéndote de enfermedades.

Los jugos verdes puedes complementaros con piña y menta para potenciar su efecto de quemador de grasa.

La piña es una fruta diurética que te ayudará a eliminar el exceso de líquido en tu cuerpo que muchas veces te hace lucir más hinchada de lo que realmente eres.

Así mismo, es una fruta antiinflamatoria y mejora la digestión por su alto aporte en fibra, reseñó Live Science. La vitamina C que contiene mejora la salud de tu piel e interviene en la activación del metabolismo, lo que a corto plazo te hará lucir más delgada.

El toque de menta es especial y esencial: “estimula las enzimas digestivas que absorben los nutrientes de la comida, consume la grasa y la transforma en energía usable”, explicaron en el portal Eat this, not that.

Jugo verde aderezado con piña y menta

Ingredientes

1 taza de piña picada

1 manzana verde

2 tallo de brócoli

5 hojas de col rizada

1 taza de espinacas

Puñado de menta fresca

Preparación

Pon todos los ingredientes en la licuadora, mezcla hasta lograr un líquido homogéneo y listo.

