Este es el casco que debes usar para olvidar a tu ex: Reiniciará tu cerebro

Si llevas mucho tiempo tratando de olvidar a tu ex pero no has podido hacerlo, debes usar este casco de inmediato.

Y es que ha llegado a España un casco que combate la depresión ‘reiniciando el cerebro’. Así como lo lees, el casco reinicia el cerebro con descargas eléctricas, según ha asegurado Fran Sánchez Becerril a El Español.

¿Cómo funciona?

El casco pasa corriente eléctrica que resulta estimulante, y genera un campo magnético que induce una corriente en la zona del cerebro.

El tratamiento consiste en una estimulación magnética transcraneal (TMS), que recibe la persona a través del casco.

"Se trata de una técnica de neuroestimulación no invasiva que consiste en la aplicación de impulsos electromagnéticos sobre una zona muy concreta del cerebro, mediante un casco que se apoya sobre el cuero cabelludo", explica Guglielmo Foffani, investigador del Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC, en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur a El Español.

Estos signos del zodiaco lloran en silencio por sus ex para que sus parejas no se den cuenta Ellos aun no superan a ese viejo amor

Guglielmo Foffani asegura que es un buen tratamiento que ya es ofrecido a los pacientes en HM CINAC.

"En la depresión se ha demostrado que existe un desequilibrio en la excitabilidad de los circuitos de las cortezas frontales. La aplicación de sesiones repetidas de TMS puede reequilibrar la excitabilidad de esos circuitos, mejorando los síntomas de la depresión", explica el investigador.

Te recomendamos en video